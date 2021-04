Quais são as vantagens do ácido hialurônico na hora do skincare?

É normal que com o passar do tempo os sinais do envelhecimento da pele vão surgindo, mas é possível tratar a pele para que esses sinais sejam adiados, além de manter a saúde dela. Nos últimos tempos, o skincare tomou conta da rotina das pessoas e nele, começaram a utilizar um componente que apelidaram de “milagroso”, conhecido como ácido hialurônico, porque esse ácido traz diversos benefícios para a pele e um deles, é a prevenção do antienvelhecimento.

A pele por si só, já possui o ácido hialurônico, que são moléculas de água, mas com o passar do tempo, a pele vai perdendo essas moléculas, fazendo com que o ressecamento da pele aconteça, a falta de elasticidade e até mesmo o surgimento das rugas.

Segundo Antônio Guillen, CEO da Novexpert Brasil, empresa de origem francesa que foi pioneira na utilização de substâncias naturais e veganas, o ácido hialurônico da marca é 100% natural e orgânico, além de serem regulamentados pela Anvisa, ou seja, é um aliado para as pessoas que querem manter uma pele saudável e hidratada.

“A hidratação da pele é fundamental, porque uma pele hidratada, é uma pele saudável e para ajudar nisso, existem os ácidos hialurônicos que podem ajudar nessa hidratação, além de ser um ótimo aliado para o antienvelhecimento, no tratamento de olheiras e até mesmo para as marcas de causadas pela acne”, explicou.

Os benefícios do ácido hialurônico na pele:

1- Hidratação da pele: com a perda das moléculas de água da pele, é importante repô-las para que evite o ressecamento da pele e manter a saúde da pele através da hidratação.

2- Calmante: pode ser usado como um calmante para a pele após ter feito algum procedimento depilatório.

3- Suaviza as linhas de expressões e as rugas: é natural que a pele vai perdendo a sua elasticidade com o passar do tempo, mas o uso do ácido hialurônico na rotina do skincare pode ajudar na diminuição das linhas de expressão e rugas, porque ele causa um efeito lifting na pele.

4- Ajuda no tratamento das olheiras: além de todos os benefícios que o “milagroso” traz para a pele, o ácido hialurônico usa no combate das olheiras.