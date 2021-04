‘Qual a chance do Klopp no Brasil?’

Alexandre Mattos, ex-diretor de futebol de clubes como América-MG, Cruzeiro, Palmeiras e Atlético-MG, concedeu um entrevista neste domingo para o programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Dirigente do Verdão por quase cinco anos, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019, Mattos falou sobre uma possível volta ao clube caso Leila Pereira, dona da principal patrocinadora do time alviverde, seja eleita presidente do Palmeiras.

“São pessoas (Leila e seu marido, José Roberto Lamacchia) que eu tenho como amigas. Conhecendo a Leila, sei que ela vai priorizar o bem do Palmeiras, e não uma amizade. Ela vai tomar uma decisão naquilo que o Palmeiras necessita. A Leila, por ser gestora, por ser empresária, por ter construído aquele império todo junto com o marido, vai conseguir ser uma excelente presidente, tenho certeza absoluta disso. Ela não vai tomar decisões apenas por amizade”, afirmou Mattos.

Vale lembrar que Leila está em seu segundo mandato de conselheira e, com isso, pode concorrer nas próximas eleições presidenciais.

Mattos também falou sobre o imediatismo por resultados no futebol brasileiro e a “busca pelo culpado”, negando que a torcida tenha impacto nesse quesito.

“Acho que a gente pensa pouco futebol, a gente busca um culpado e esquece de pensar no por quê. A gente tem que repensar. Qual a chance do Klopp (técnico do Liverpool) no futebol brasileiro? Ficou três anos sem ganhar e depois ganhou tudo. Nos meus cinco anos de Palmeiras, o pior resultado foi um terceiro lugar no Brasileirão”, ressaltou.

“Tive cinco anos de extremo respeito com a torcida organizada do Palmeiras. Está muito mais na cultura e na maneiro de ser do futebol brasileiro. A gente tem que pensar em futebol, pensar no por quê, e não buscar um único culpado”, completou.

O dirigente ainda comentou sobre período em que trabalhou com o técnico argentino Jorge Sampaoli no Galo.

“Totalmente diferente de tudo. Comecei a repensar todo meus conceitos de gestão de pessoas e tudo mais. O Sampaoli foi um aprendizado espetacular, é um dos melhores que já vi dentro de campo”, elogiou Mattos.

Como diretor de futebol, Alexandre Mattos participou de grandes conquistas nos times em que trabalhou. Foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro, em 2013 e 2014. No Palmeiras, montou a equipe que levantou a taça da Copa do Brasil em 2015, e do Brasileirão em 2016 e 2018.