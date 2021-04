Você já parou para pensar sobre qual o melhor horário para estudar? Já fez algum tipo de teste para saber em qual momento você consegue render mais? Porém, ainda não conseguiu encontrar uma resposta coerente para a sua dúvida?

Então fique tranquilo, pois no conteúdo de hoje vamos lhe apresentar considerações importantes para que você mesmo consiga decidir qual o melhor horário para se dedicar aos estudos. Acompanhe e entenda.

Qual o melhor horário para estudar?

Para saber qual o melhor horário para estudar, é preciso levar em conta os prós e os contras de cada um dos horários disponíveis ao longo do dia. Abaixo você tem mais detalhes sobre eles. Vamos lá?

Estudar de manhã é bom?

Estudar de manhã é bom, mas nem todas as pessoas se sentem motivadas para aprender algo novo nesse horário. Sendo assim, se você é uma daquelas pessoas que se sente muito cansada e sonolenta logo pela manhã, talvez esse não seja o momento mais apropriado para estudar.

Porém, se não existe a possibilidade de escolha e este é o único momento que você tem livre para estudar, considere incluir alguns cuidados importantes em sua rotina, como por exemplo:

Criar uma rotina de sono adequada, priorizando 7 horas de sono, no mínimo.

Praticar a higiene do sono para conseguir descansar bem durante à noite.

Alimentar-se adequadamente antes de dormir, para que o sono não seja atrapalhado.

Alimentar-se adequadamente ao acordar, a fim de fazer o seu corpo despertar de maneira mais efetiva.

Hidratar o corpo logo pela manhã, para que você se sinta mais desperto e pronto para estudar.

Estudar de tarde vale a pena?

À tarde, os estudos podem parecer mais promissores para aquelas pessoas que não se julgam “matutinas”. No entanto, algumas variáveis podem tornar o momento menos propício para a concentração. Por exemplo, os barulhos da vizinhança.

Isto é, se a sua vizinhança é muito barulhenta, você pode ter mais dificuldades de se concentrar nos estudos. Além disso, o sono pós-almoço também pode aparecer e atrapalhar os seus rendimentos.

Em contrapartida, se este for o único horário disponível, considere que:

Você deve descansar alguns minutos depois do almoço, pois, caso contrário, se sentirá muito sonolento durante os estudos.

Você deve se alimentar adequadamente, evitando alimentos muito pesados e gordurosos.

É importante procurar o ambiente mais silencioso da casa para conseguir manter o foco.

Estudar de noite é o melhor horário?

À noite, no entanto, os ambientes costumam ser mais silenciosos e até mesmo a temperatura tende a ser mais agradável. Em contrapartida, você pode se sentir muito sonolento e cansado de todas as atividades concluídas ao longo do dia.

Nesse caso, você precisa se atentar para o seu cansaço ou esgotamento. Se estiver muito intenso, a noite talvez não seja o melhor momento para estudar. Mas, se sentir disposto, este pode ser o melhor momento para memorizar o conteúdo estudado.

Isso porque estudos apontam que estudar antes de dormir pode ajudar o cérebro a criar novas memórias de longo prazo, trazendo benefícios para os seus estudos.

Contudo, o melhor horário para estudar será aquele que se adequa à sua rotina, disposição, tempo e conforto ao longo do dia. Analise os pontos que trouxemos em nosso artigo e invista no horário mais adequado para você.