Qualidade de vida no trabalho – dicas e a importância do gestor de talentos

Você estava navegando pela internet e chegou aqui, neste artigo sobre Qualidade de Vida no Trabalho.

O que te trouxe aqui?

Para você, o que é Qualidade de Vida no Trabalho?

Como é seu ambiente de trabalho?

Minha proposta neste post é dar início a uma reflexão da sua convivência no trabalho com práticas voltadas para a qualidade de vida antes de se aprofundar mais no assunto.

Para isso, vou explicar o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho.

E, também, vou apontar algumas dicas valiosas para que você possa aplicar em seu ambiente profissional e, assim, evoluir pessoal e profissionalmente.

Mas afinal, o que é Qualidade de Vida no Trabalho?

Segundo Kotler, a velocidade da mudança no mundo empresarial não irá diminuir tão cedo.

O autor menciona em uma de suas obras que:

“Provavelmente a concorrência na maioria dos setores irá aumentar ainda mais nas próximas décadas. Sendo fundamental que fiquem atentas ao processo de motivação e qualidade de vida de seus colaboradores” (KOTLER, 2001, p.13, grifo nosso).

Pensando nisso, podemos dizer que Qualidade de Vida no Trabalho (ou QVT, como também é conhecida) busca amenizar as relações do ambiente de trabalho dando aos colaboradores mais satisfação quanto às atividades realizadas dentro da empresa, tentando diminuir os impactos das cobranças permitindo um maior equilíbrio nos aspectos comportamentais e emocionais do colaborador.

Assim, o conceito de QVT se refere à satisfação do colaborador com as atividades que exerce, bem como do local onde ele as executa.

Saiba que a satisfação do colaborador deve ser alvo da atenção do gestor, pois está fortemente ligada aos resultados da empresa.

Todas as organizações são compostas por pessoas. E nada melhor que pessoas motivadas, felizes e realizadas integrando o quadro de funcionários.

É papel do Gestor de Talentos e de toda a equipe de Gestão de Pessoas, estar atento e promover ações voltadas para a promoção da Qualidade de Vida de seus colaboradores.

Estas ações vão desde incentivos simbólicos, passando por maquinário e tecnologia, até méritos financeiros.

Existem alguns fatores que estão voltados diretamente à promoção de Qualidade de Vida no Trabalho.

Confira:

Distribuição adequada das funções e tarefas;

Apoio psicológico;

Ambiente amigável;

Equipe colaborativa;

Aplicação de tecnologia;

Boa adequação da higiene ocupacional;

Prática de feedbacks;

Estabilidade de carreira e ocupação;

Políticas para melhoria da saúde ocupacional;

Uso de Equipamentos de Proteção Individual e coletivo;

Boa distribuição entre tempo de trabalho e de descanso;

Um bom pacote de benefícios.

Mas, qual é o papel da empresa?

Cabe à organização zelar por um ambiente de trabalho seguro e agradável.

Mas como fazer isso?

Apoiar as iniciativas do Gestor de Talentos voltadas para manutenção e melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho

Cabe ao Gestor de Talentos, com sua expertise, desenhar os cargos e recrutar candidatos de acordo com a necessidade da empresa.

Também é seu papel definir com justiça os salários e benefícios inerentes a cada função e sua dedicação à empresa.

Saúde e Segurança no Trabalho

Este setor deve ser levado a sério pela alta administração e por cada pessoa da empresa.

Cabe à equipe de Saúde e Segurança realizar exames periódicos para monitorar e intervir na saúde do trabalhador se preciso for.

O papel da alta administração é reforçar e investir nestas iniciativas.

E cada colaborador deve ter engajamento e adotar as regras de saúde e segurança.

Treinamento & Desenvolvimento

Para que um colaborador tenha satisfação e capacidade de se manter motivado, a empresa tem o papel de promover os treinamentos e monitorar o desenvolvimento de todos.

Além disso, as possibilidades de crescimento geram motivação e produtividade.

Clima Organizacional

Outro papel importante da organização é a manutenção do Clima Organizacional.

Os colaboradores passam a maior parte do tempo na empresa, e cabe à gestão promover um local agradável e que possibilite a realização das suas funções da forma mais agradável possível.

Fechando a pauta do papel da empresa neste assunto, chegamos ao grande foco da Qualidade de Vida no Trabalho: O colaborador!

Qual é o papel do trabalhador na manutenção da Qualidade de Vida no Trabalho?

É papel do colaborador zelar pelo ambiente organizacional e pelo bom relacionamento.

Separamos as seguintes dicas:

Tenha foco no seu desempenho profissional. A manutenção de um ambiente saudável requer responsabilidade na execução eficaz de suas tarefas.

Fuja de fofocas! Não se envolva em brigas de colegas, muito menos as provoque. Seja profissional e imparcial.

Seja pontual. Tanto com seu horário de trabalho quanto com prazos estabelecidos.

Delimite suas relações interpessoais. Mantenha-se voltado pra construção de um networking, e não foque em relações íntimas. Seja cordial, colaborativo, mas não seja invasivo ou force intimidade.

Concluindo, ao longe deste artigo você pode ver que são vários os fatores que afetam a Qualidade de Vida no Trabalho.

Seja você da Gestão ou dos níveis mais operacionais, todos tem um papel fundamental para a construção de um ambiente de trabalho saudável e pacífico. Faça sua parte!

