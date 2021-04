Quantidade de bilionários brasileiros cresce em 2021, divulga Forbes

A Forbes divulgou nesta terça-feira (6) o ranking dos bilionários espalhados pelo mundo no ano de 2021. Mesmo em tempos de pandemia, muitas pessoas se tornaram bilionárias, até mesmo no Brasil, apesar de ser um país bastante afetado pelo avanço da Covid-19. O número de bilionários brasileiros passou de 45 em 2020 para 65 em 2021.

O patrimônio total que os brasileiros bilionários possuem em 2021 é de US$ 219,1 bilhões de valor, um crescimento de mais de 72% em relação ao ano de 2020, quando esse montante era de US$ 127,1 bilhões.

O critério de avaliação da Forbes para determinar o número de bilionários em cada país foi feito a partir da nação onde eles moram. Por conta disso, alguns brasileiros aparecem sendo considerados como bilionários em outros países sem ser o Brasil. Alguns exemplos disso são:

Jorge Paulo Lemann e seu sócio Carlos Alberto Sicupira – Suíça;

Alexandre Behring – EUA;

Antonio Luiz Seabra – Reino Unido;

Eduardo Saverin – Singapura.

Há também o caso do Liu Ming Chung, que apesar de sempre ter sido considerado bilionário brasileiro, agora foi colocado na lista como de Hong Kong. Apesar disso, a Forbes afirma que “Para que a comparação seja o mais aproximada possível, estamos considerando os cinco bilionários citados acima como brasileiros”, o que baseia o número de brasileiros aqui citados.

Os brasileiros bilionários mais bem posicionados no ranking

Jorge Paulo Lemann e família se tornou o brasileiro mais bem posicionado na lista da Forbes. Esse fato é explicado por conta do falecimento de Joseph Safra, uma vez que sua fortuna acabou sendo dividida entre os seus herdeiros, fazendo com que Lemann fosse o primeiro brasileiro no ranking, ocupando a 114ª posição.

Importante dizer que Lemann ganhou 15 posições no ranking geral na comparação entre 2020 e 2021. Já sua fortuna teve um avanço de 62,5% de um ano para outro, passando de US$ 10,4 bilhões para US$ 16,9 bilhões. Lemann, com 81 anos, construiu seu patrimônio principalmente por conta da AB Inbev.

O segundo colocado do ranking é Eduardo Saverin, com uma fortuna de US$ 14,6 bilhões, equivalente a 73,8% a mais do que o valor registrado no ano de 2020, quando era de R$ 8,4 bilhões. Saverin tem 39 anos e reside em Singapura e a fonte de sua fortuna é como cofundador do Facebook, assumindo a 140ª posição na lista da Forbes.

O terceiro brasileiro mais bem posicionado no ranking da Forbes é justamente o sócio de Jorge Paulo Lemann, que é Marcel Herrmann Telles, construindo também sua fortuna através da AB Inbev. Seu patrimônio estimado é de US$ 11,5 bilhões, o que corresponde a 191ª posição na lista geral.

Hoje com 71 anos, Marcel Herrmann Telles teve um aumento em seu patrimônio de quase 77% do ano de 2020 para 2021. Diferentemente de Lehmann, que vive hoje na Suíça, Telles nasceu no Brasil e continua residindo em território nacional.

Outros brasileiros que entraram no Ranking da Forbes

Além do top 3 que foi citado anteriormente, o ranking da Forbes também inclui:

Jorge Moll Filho e família – 194ª posição com US$ 11,3 bilhões;

Carlos Alberto Sicupira e família – 274ª posição com US$ 8,7 bilhões;

Vicky Safra – 339ª posição com US$ 7,4 bilhões;

Família Safra – 358ª posição com US$ 11,3 bilhões;

Alexandre Behring – 369ª posição com US$ 7 bilhões.

Um dos novos que entraram no ranking da Forbes foi David Vélez, que é cofundador do Nubank e possui um patrimônio de US$ 5,2 bilhões. Com essa fortuna, Vélez assumiu a 539ª posição na lista.

Outro novo nome da lista é Guilherme Benchimol, que fundou a XP que anunciou, há cerca de 15 dias, seu afastamento da presidência-executiva para assumir e possui um patrimônio estimado em US$ 2,6 bilhões.