Quanto custa o corpo de Viih Tube? · .

Viih Tube exibe um corpo escultural no BBB21. A youtuber, no entanto, não esconde de ninguém que não conquistou o padrão naturalmente. Com apenas 20 anos, a famosa já passou por diversas cirurgias plásticas –e para ter curvas parecidas, é preciso desembolsar no mínimo R$ 45 mil, sem contar os custos de clínicas ou hospitais.

A primeira cirurgia de Vitória aconteceu em 2019, pouco antes de seu aniversário de 19 anos. A atriz fez uma mamoplastia, com inserção de prótese de silicone e redução das aréolas. Segundo ela, por causa de uma fase de efeito sanfona, que é quando uma pessoa emagrece e engorda com frequência, seu peito acabou ficando caído, e isso a incomodava.

A cirurgia foi para levantar os seios e tirar um pouco do tamanho natural para colocar silicone, o que deixou as mamas bem redondinhas. O procedimento, incluindo as próteses, varia entre R$ 9 e R$ 15 mil reais.

As outras três cirurgias foram feitas ao mesmo tempo, em outubro de 2020. Diante da possibilidade de fazer parte do elenco do BBB21, a atriz decidiu dar uma repaginada completa com lipo LAD e enxerto no bumbum. A loira também aproveitou para fazer uma lipo no monte de vênus, região pubiana do órgão sexual feminino.

Vitória explicou em um de seus vídeos que a redução na parte íntima era para que o tamanho dela fosse compatível com a barriga sequinha e definida da lipo LAD. Caso contrário, seu púbis ficaria maior que o abdômen.

O enxerto nas nádegas, por sua vez, foi feito com as gorduras que foram retiradas de suas costas durante o processo da lipoaspiração. O valor dos procedimentos, incluindo a redução da parte íntima e o aumento do bumbum, gira em torno de R$ 35 e R$ 50 mil.

Por último, em seu rosto, a youtuber costuma fazer preenchimento labial já há alguns anos. O preço deste procedimento é um pouco menos salgado, entre R$ 1 e R$ 5 mil.

Além do alto custo para ter um corpo parecido com o de Viih Tube, todos os procedimentos apresentam risco à saúde de quem passa por eles, a começar pela anestesia geral que é necessária para realizá-los. Algumas complicações também podem surgir no pós-operatório. A própria youtuber publicou um vídeo explicando que teve problemas com os pontos de seu silicone.

Há ainda a questão da saúde mental prejudicada pela baixa autoestima das seguidoras que buscam constantemente se encaixar nos padrões estéticos reproduzidos por influenciadoras digitais. Vitória, pelo menos, sempre deixou claro que seu corpo é resultado de diversas cirurgias plásticas.

Confira abaixo algumas fotos de antes e depois de Viih Tube:

Viih Tube em 2019, antes e depois de plástica nos seios

Viih Tube em 2020, antes e depois da lipo LAD

Viih Tube antes e depois de colocar enxerto no bumbum

Assista abaixo a alguns depoimentos da youtuber sobre suas cirurgias:

