quanto ganham os servidores do tribunal? VEJA detalhes

Quanto ganham os servidores do TJ RO

Atualmente, os cargos dos TJ RO possui uma tabela de remuneração que vai do nível 1 até o nível 36. Como trata-se de uma tabela muito extensa, os valores foram reunidos de dez em dez, confira:

ANALISTA JUDICIÁRIO

Nível 1 a nível 10: R$ 6.365,21 até R$ 7.277,91

R$ 6.365,21 até R$ 7.277,91 Nível 11 a nível 20 : R$ 7.387,11 até R$ 8.446,32

: R$ 7.387,11 até R$ 8.446,32 Nível 21 a nível 30 : R$ 8.573,02 até R$ 9.802,31

: R$ 8.573,02 até R$ 9.802,31 Nível 31 a nível 36: R$ 9.949,34 até R$ 10.718,26

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Nível 1 a nível 10: R$ 3.539,04 até R$ 4.046,49

R$ 3.539,04 até R$ 4.046,49 Nível 11 a nível 20: R$ 4.107,20 até R$ 4.696,13

R$ 4.107,20 até R$ 4.696,13 Nível 21 a nível 30 : R$ 4.766,59 até R$ 5.450,05

: R$ 4.766,59 até R$ 5.450,05 Nível 31 a nível 36: R$ 5.531,83 até R$ 5.959,34

Agora, estes valores são somente os vencimentos básicos. Acima destes valores, ainda são acrescidos as gratificações e as indenizações (como vale-alimentação, transporte e outros).

Atualmente, conforme a estrutura remuneratória, ainda podem ser adicionadas as seguintes gratificações:

Adicional de Capacitação: de 2% até 10% a mais do valor do vencimento básico

de 2% até 10% a mais do valor do vencimento básico Adicional de Qualificação: de 12% até 25% a mais do valor do vencimento básico

de 12% até 25% a mais do valor do vencimento básico Adicional de Incentivo: 10% a mais do valor do vencimento básico

E, além das gratificações, servidores recebem as indenizações, que são as seguintes:

Auxilio Alimentação: R$ 1.155,00

Auxílio Creche: R$ 346,98

Auxílio Educação: R$ 173,48

Auxílio Saúde: R$ 525,00

Auxílio Transporte

Perceba que, usando somente o valor do vencimento inicial, o auxílio alimentação e o auxílio saúde, um recém-aprovado no cargo de Técnico receberia R$ 5.219,04. Já os Analistas recebem R$ 8.045,21 – isto sem considerar as possíveis gratificações acima do valor.

Lembrando que estes valores são os brutos e valor ainda passa pelos descontos como Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária.

Folha de pagamentos no TJ RO

Confira abaixo os pagamentos de alguns servidores efetivos atualmente e os salários que recebem:

TÉCNICO JUDICIÁRIO

ANALISTA JUDICIÁRIO

