Quarto árbitro de polêmica final com título do Corinthians no Allianz Parque comandará o VAR em partida do Palmeiras

Em busca da terceira vitória consecutiva, o Palmeiras enfrenta o Mirassol a partir das 20 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque. Quarto árbitro na final da edição de 2018 do Campeonato Paulista, Adriano de Assis Miranda será o responsável por liderar a cabine do VAR.

Há três anos, com a chance de jogar pelo empate para ser campeão, o Palmeiras teve um pênalti anulado pelo árbitro Marcelo Aparecido no segundo tempo da final contra o Corinthians e acabou com o vice dentro de casa. Revoltado, o presidente Maurício Galiotte chamou o torneio de “Paulistinha” e rompeu com a FPF.

Escalado como quarto árbitro na decisão de 2018, Adriano de Assis Miranda participou diretamente do desfecho do polêmico lance do pênalti anulado. De acordo com Marcelo Aparecido, ele foi o responsável por alertá-lo sobre a jogada envolvendo Ralf e Dudu.

“Assim que marquei a infração, percebi, pela reação dos jogadores, que havia cometido um equívoco. Então, pensei: ‘Cometido o equívoco, vamos seguir em frente’. Só que o meu quarto árbitro (Adriano de Assis Miranda) passou a informação de que a bola havia sido tocada antes (por Ralf)”, afirmou Aparecido à Gazeta Esportiva em agosto de 2020.

Segundo o juiz da final, Adriano de Assis Miranda disse: “Marcelo, ele (Ralf) toca na bola antes, mas a decisão é sua”. Marcelo Aparecido, então, resolveu anular a marcação do pênalti após aproximadamente sete minutos de confusão – ele justifica a demora pelo barulho do Allianz Parque.

Adriano de Assis Miranda não é o único membro da equipe de arbitragem da final de 2018 escalado para trabalhar na partida entre Palmeiras e Mirassol. Roberto Perassi, assessor dos juízes há três anos, atuará como observador do VAR neste domingo. Douglas das Flores apita o jogo, com Daniel Marques e Paulo Modesto como assistentes.

Como juiz principal, árbitro de vídeo ou quarto árbitro, Adriano de Assis Miranda vem atuando regularmente na edição de 2021 do Campeonato Paulista. Ele apitou o empate entre Santos e Botafogo (0 x 0) e liderou a cabine do VAR na vitória do Novorizontino sobre o São Paulo (2 x 1), marcada por pênalti não assinalado a favor do time tricolor.