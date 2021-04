Quarto Colorido, do BBB21, fecha neste sábado, 24/4, e deixará saudades; relembre momentos! | casa BBB

E, para que ele nunca seja esquecido (o que já seria difícil, né?), a #RedeBBB separou alguns momentos marcantes desse cômodo cheio de bagunça (🤭), mas também de afeto e cores. 💖 Vem relembrar com a gente!

+++ Vídeos BBB21: confira os momentos mais marcantes dos brothers no Quarto Colorido

O Quarto Colorido recebeu de portas abertas, no dia 26 de janeiro, a reunião de todos os brothers da edição, quando Lumena, Juliette, Arthur, Projota, Viih Tube e Fiuk – o ‘grupo imune’ – encontraram os outros colegas de confinamento do BBB21 .

Foi um momento de surpresa, abraços e o início de uma longa convivência nesse cômodo da casa mais vigiada do Brasil:

Brothers se encontram pela primeira vez na casa do BBB21

E não é que antes do “adeus” oficial, os brothers já estavam se despedindo?! 😢 Calma, minha gente! Aproveita enquanto dá.

Brothers fazem foto no Quarto Colorido do BBB21

É só juntar umas três pessoas na casa do BBB21 que já vira um show. Todo mundo já reparou que os brothers dessa edição adoram soltar a voz, né?! E o Quarto Colorido foi palco de vários desses momentos. Vem ver alguns deles!

Com vocês, Fiuk feat. Anavitória e Vitor Kley!

No BBB21, Fiuk canta no Quarto Colorido

Brothers do BBB21 cantam no Quarto Colorido

E o espaço também foi lugar de muita brincadeira! Teve bastante piada, risada e deboche. Respeita a 5ª série C!

No BBB21, brothers brincam e contam piadas no Quarto Colorido

Brothers brincam no Quarto Colorido após Eliminação de Sarah: ‘Vale uma imunidade’

Os brothers do Quarto Colorido aproveitaram o confinamento muito bem. 🤭

Carla Diaz e Arthur se beijam no Quarto Colorido

Aliás, segue os termos: “Você tem que me prometer que será menos marrento, fechou?! E eu prometo que vou ser menos ácida e menos marrenta. Mas, se a gente for, a gente vai falar na hora para um e para o outro. Não é para guardar e falar para Projota“.

No BBB21, Fiuk e Thaís descobrem que vão dormir sozinhos no Quarto Colorido

“Que banho maravilhoso. Me convida para esse banho”.

Gilberto brinca ao ver Thaís e Fiuk juntos no chuveiro do BBB21: ´Que banho maravilhoso´

Kerline chora ao falar de situação com brother: ‘Era uma brincadeira que tinha feito’

Um momento sempre tenso no BBB é ser eliminado da Prova do Líder, uma das mais desejadas no reality. 😥 Quando Fiuk não conquistou a Liderança e precisou extravasar, para onde ele foi? Para o Quarto Colorido!