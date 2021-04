“Que seja o primeiro de muitos”

Com a chegada de Hernán Crespo ao comando técnico do São Paulo, um jogador em especial do elenco passou por um processo de reinvenção. Antes meio-campista ou atacante pelos lados de campo, Vitor Bueno agora joga como atacante com o novo treinador tricolor.

Após um período de adaptação à função e bom rendimento nos treinamentos, o camisa 12 recebeu diante do Guarani sua primeira oportunidade da temporada como titular e fez o gol da vitória por 3 a 2. O centroavante recebeu bom passe de Galeano e tirou do goleiro na conclusão. Para Bueno, o gol traz ainda mais confiança para a sequência do trabalho.

“Fico muito feliz por ter conseguido ajudar meus companheiros com um gol e principalmente pela vitória. Estou trabalhando forte em busca do meu espaço e espero que tenha sido o primeiro de muitos outros gols que virão ao longo da temporada. O calendário está muito apertado e o professor Crespo vai precisar contar com o elenco inteiro para buscarmos os objetivos e os títulos que o São Paulo merece”, comentou.

Apesar de ter disputado uma única partida como centroavante no São Paulo, ainda sob o comando de Cuca em um clássico contra o Corinthians, em Itaquera, a função agora definitiva ainda é nova para Vitor Bueno. Ex-centroavante, o agora treinador Crespo tem ajudado muito o jogador, que comemora a experiência e enxerga a experiência como promissora.

“Professor conversou comigo, disse que via como uma boa alternativa mudar o meu papel na equipe. A posição de centroavante é uma posição nova para mim, estou ainda em adaptação mas tenho me sentido muito bem. Crespo conhece muito a função e tem me ajudado demais no dia a dia, principalmente em relação ao posicionamento e movimentação. Sinto que tem tudo para dar certo e o gol certamente me traz ainda mais confiança para seguir trabalhando”, explicou.