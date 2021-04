Queda na Liberta interfere e Vasco encontra ‘brecha’ em salário de Diego Souza no Grêmio; presidente do Sport está no páreo

Alexandre Pássaro concedeu mais uma entrevista coletiva nesta terça (20) e revelou que novas contratações podem ser feitas pelo Vasco, que prepara uma série de novidades na disputa da Série B.









Dedé e outros jogadores foram especulados nesta última semana. Salgado quer reforços pontuais e já estuda alguns nomes específicos. No ataque, Cano e T. Reis são os únicos centroavantes fixos no elenco de Cabo. Alef Manga, Orobó, Abel e outros atletas foram cogitados, mas não houve acerto com nenhum deles. Nesta última semana, mais um medalhão entrou em pauta: Diego Souza.

A informação foi divulgada em primeira mão pelos colegas do ‘Portal do Gremista’. O Sport, como todos sabem, está de olho no centroavante – informação confirmada pelo próprio presidente do Leão: “Rapaz, se dependesse de mim, ele teria voltado desde 2019. Mas vamos ver, viu. Que talvez tenha alguma oportunidade aí”, respondeu Bivar.

O site ainda noticiou que o salário de Diego no Grêmio gira em torno dos R$ 500 mil/mês. A diretoria do Grêmio dificilmente liberaria um atleta com tamanha importância na temporada. O Imortal, no entanto, não descarta um ‘enxágue’ na folha depois da queda precoce na Libertadores.

Alguns veículos de imprensa em Porto Alegre negaram qualquer chance de saída neste momento. No Sport, Diego Souza é ídolo. Em duas passagens pelo clube, o ‘tanque’ vestiu a camisa 87, em referência à conquista do Brasileirão daquele ano. Foram 173 jogos, 57 gols e um título: Campeonato Pernambucano de 2017.