quem é a promessa que conquistou Solskjaer e pode estrear no United

Bobby Charlton, George Best, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes. É grande a lista de grandes jogadores revelados pelo Manchester United em 143 anos. Nesta quinta-feira (8), mais um prodígio sonha em dar os primeiros passos para, quem sabe, entrar nessa lista.

Anthony Elanga, 18 anos, é a grande novidade da lista do United para enfrentar o Granada, a partir das 16h, pelas quartas de final da Europa League, com transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports. O garoto sueco ganhou a vaga no banco de reservas após conquistar Ole Gunnar Solskjaer nos treinos.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Ele impressionou nos treinos com o time de cima”, admitiu o treinador, que, nos seus tempos de atacante do clube, conviveu de perto com a chamada “Classe de 1992”, formada por Beckham, Giggs, Scholes, Nicky Butt, Gary e Phil Neville, todos revelados na base.

Elanga é atacante, joga mais aberto, mas chama atenção pelos gols. Em 12 partidas na Premier League sub-21, marcou seis vezes e ainda deu duas assistências. Tamanho potencial arrancou elogios de Solskjaer na entrevista coletiva antes da partida contra o Granada.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Ele tem um diferencial, algumas qualidades. Não é um dom, mas ele tem aceleração, arranque, velocidade, atributos que eu gosto em um atacante de beirada”, disse o treinador.

“É um extremo goleador, tem confiança, gosta de driblar, chuta com a direita, com a esquerda, tem atitude. Mostrou apetite e fome para evoluir desde que começou a treinar com a gente. Não está aqui só para ganhar experiência, mas sim para jogar se for preciso”.

O garoto não vê a hora disso acontecer.