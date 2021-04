‘Quem é você para falar do Ceni?’

Thiago Neves recebeu uma resposta atravessada após suas revelações sobre a chegada de Rogério Ceni no Cruzeiro. Em seu perfil no Twitter, o ex-gerente de futebol do Palmeiras Toninho Cecílio saiu em defesa do treinador.

O ex-dirigente relembrou o episódio em que o meia não foi para o Palmeiras, mesmo com um acordo assinado com o clube, antes de ir para o Fluminense, disse para que ele encerrasse sua carreira e o chamou de covarde e frouxo.

“Thiago Neves, c… Cala sua boca seu covarde. Quem é você para falar de Ceni? Eu te contratei para o Palmeiras quando ninguém te conhecia e você deu para trás, com tudo assinado, por causa de dinheiro. Encerra sua carreira calado seu covarde. Frouxo”, escreveu.

Em entrevista ao canal Pilhado, o ex-meia do Cruzeiro contou como Rogério Ceni chegou ao clube em 2019 e revelou que o treinador fez Dedé chorar por conta de seu primeiro discurso.

“A gente pediu o Rogério no Cruzeiro. Mas a chegada não foi boa. Ele chegou dando porrada em todo mundo na primeira reunião. Foi perguntando a idade, falando que nosso time era velho para o jeito que queria jogar. Mas a gente foi bicampeão estadual e da Copa do Brasil. Calma aí, né? Pode chegar, mas chega devagar, vai respeitando, só tem campeão no time. Dedé começou a chorar, nunca vi ele tão nervoso. Ali rachou. O Itair falou: ‘ele não treina mais o Cruzeiro’”, disparou Thiago, que seguiu completando.

“O Fábio foi claro e disse: ‘Rogério, a gente está de braços abertos, pode botar quem quiser, mas seja justo. Não vai pela experiência de ninguém, nem pela idade. Seja justo’. (Ceni) Teve problema comigo, no primeiro jogo dele, na Copa do Brasil, a derrota por 3 a 0 para o Internacional. Eu falei, mexeu quatro peças, tirou o Edilson e improvisou o Jadson, me botou de falso 9. Falei no campo que não deveria ter mexido tanto. Foi um erro ter falado”, completou.