“Quem está à frente da orquestra dá o tom”, diz Hott

Conforme noticiado pelo Direção Concursos na última terça-feira (6/4), o comando da Polícia Rodoviária Federal está de mudança, após o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, assumir a pasta. Com isso, José Lopes Hott Junior, atual diretor-executivo e grande entusiasta do concurso PRF, falou sobre sua saída, mudança e futuro.

Ao longo dos pouco mais de 13 minutos em que conversou com seus seguidores através de seu Instagram oficial, Hott falou um pouco sobre sua trajetória e do diretor-geral, Eduardo Aggio, à frente da corporação, mas principalmente enalteceu a nova gestão, que será chefiada pelo inspetor Silvinei Vasques.

O principal e mais esperado discurso do dia, porém, foi com relação a possíveis mudanças na seleção, que está com edital publicado e provas marcadas para o próximo dia 9 de maio. Segundo ele, “nada mudou”, visto que o novo diretor-geral fez parte do grupo que

“Sobre o concurso PRF, o que que muda? Nada! Vários dos nossos projetos são institucionais. Todos os projetos institucionais lastreados no fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal, construídos de forma coletiva. A agenda do concurso é a que está válida. O Vasques chega para uma sucessão, então ele participou da construção de vários desses projetos”, disse o diretor-executivo.

Novas diretrizes?

Apesar de o discurso ser sobre manutenção de agenda e continuidade do concurso PRF, Hott deixou claro que o novo comando é quem define as novas diretrizes do certame. Isso fica claro, quando cita que é Silvinei Vasques quem chefia a instituição.

“Quem está à frente da orquestra dá o tom, o ritmo, o compasso, mas eu tenho certeza que é sempre o mesmo: uma PRF mais forte, um Brasil mais seguro, uma instituição que sirva a sociedade em nível de excelência e para isso, pessoal, nós precisamos de um elemento que é o mais caro para nossa instituição, nós precisamos de bons policiais, nós precisamos de policiais com vocação e isso começa no concurso público”.

O concurso PRF publicou edital com a oferta de 1.500 vagas imediatas, sendo todas disponibilizadas para o cargo de policial rodoviário federal, que exige nível superior em qualquer área de formação.

Os candidatos empossados terão remuneração inicial de R$ 9.899,88, para jornada de 40 horas semanais. A prova objetiva, que deverá ser aplicada no dia 9/5, será composta por 120 questões estruturada em três blocos.

