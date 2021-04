“Quem joga bem não serve”; Grêmio deve emprestar jovem à Ponte Preta e torcida protesta; Renato dá aval por concorrência

O Grêmio voltou a ser derrotado pelo Independiente del Valle, na noite da última quarta-feira (14), e deu adeus à Copa Libertadores da América ainda antes da fase de grupos. Eliminado, o Tricolor irá disputar a Copa Sul-Americana e já estreia na próxima semana. A expectativa por mudanças no elenco segue em Porto Alegre e um jovem pode se despedir.









De acordo com informação do jornalista Bruno Andrade, no site “UOL Esporte”, o Grêmio tem pressa para definir o futuro de Felipe. O lateral-direito, de 20 anos, chegou a ser acionado nos duelos com o Independiente del Valle, mas não deve seguir no clube. A diretoria mantém negociações com a Ponte Preta nos bastidores e o anúncio pode sair em breve.

As tratativas com o clube paulista acontecem desde a semana passada e chegaram a ser paralisadas. Neste meio tempo, por conta dos casos de Covid-19 no elenco, o Grêmio chamou Felipe de última hora para ser titular nos dois jogos com os equatorianos. Depois de atuar no Brasil de Pelotas em 2020, a expectativa é que o defensor fique na Ponte Preta até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Felipe: deve ser emprestado (Foto: Fernando Alves/AGIF)



Nas duas partidas contra o Del Valle, Felipe chegou a deixar boa impressão, mas a forte concorrência em Porto Alegre pesou na balança. Além de Vanderson e Victor Ferraz, que ficaram de fora da pré-Libertadores por conta da Covid-19, o Grêmio anunciou recentemente o experiente Rafinha. No departamento, Léo Gomes ainda luta para se recuperar de lesão e voltar aos gramados.

O jovem lateral-direito chegou ao Grêmio ainda jovem, aos 13 anos, e estreou como profissional na última rodada do Brasileirão de 2017 – na época, o grupo principal estava de olho na disputa do Mundial de Clubes. Na última temporada, vestiu a camisa do Brasil de Pelotas em 24 oportunidades. De volta ao Tricolor, além dos duelos com o Del Valle, ingressou nos minutos finais contra o Esportivo, no Gauchão.