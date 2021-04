“Quem jogar essa competição, não joga pela sua seleção”

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, se pronunciou de forma contrária à criação da Superliga europeia nessa segunda-feira. Além disso, Cerefin adotou medidas severas aos jogadores que participarão da competição, afirmando que quem jogar a Superliga não poderá mais jogar pela sua seleção nacional.

“Todos os jogadores que participarem dessa competição não poderão representar a seleção. Todas as confederações estão de acordo com isso”, referiu Ceferin. “A classificação para as competições europeias deve teve como base o mérito e que todos possam competir contra todos. Todos estamos contra este movimento”, completou.

UEFA’s Alexander Ceferin confirms: “The players that will play in the Super League will be banned from playing in the World Cup and Euros. Ceferin. They will not be allowed play for their national teams”. 🚫🇪🇺 #SuperLeague

