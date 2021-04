Quem Matou Sara?: 7 séries parecidas com a produção da Netflix

Sucesso na Netflix, a série Quem Matou Sara? conquistou o público por sua simplicidade, mas também por uma trama ágil e repleta de segredos. Com menos de 1 semana de exibição, a produção foi renovada para a 2ª temporada. Nela, os espectadores continuarão envoltos em grandes mistérios e a busca por vingança de Alex Guzman (interpretado por Manolo Cardona).

Se você já assistiu a todos os episódios disponíveis da 1ª temporada, nesta lista vai encontrar outros ótimos títulos para assistir.

Confira, portanto, sete séries parecidas com Quem Matou Sara?, da Netflix!

7. Revenge

(ABC/Reprodução)Fonte: ABC

Começando por outra trama recheada de melodrama e vingança. Em Revenge, um grande sucesso, o público conhece Amanda Clarke (Emily VanCamp) assumindo a identidade de Emily Thorne para se aproximar de uma família muito rica.

Tudo porque, no passado, eles incriminaram seu pai injustamente, fazendo-o morrer na prisão. A ideia de Amanda é se vingar de cada um deles, assim como Guzman quer fazer com todos da família Lazcano.

6. The Killing

(AMC/Reprodução)Fonte: AMC

Um dos grandes mistérios dessa série da AMC é descobrir quem matou Rosie Larsen. Ao final da 1ª temporada, contudo, o público ainda não consegue saber quem é o assassino. Por mais que o clima dos episódios seja construído em um ritmo bastante lento em um primeiro momento, a série fornece diversos mecanismos interessantes.

Isso se deve, inclusive, ao fato da revelação tão aguardada que mostra ser apenas um pequeno artifício narrativo dentro de um grande contexto. Afinal, o que estava por vir era ainda melhor.

5. The Night Of

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Assim como na série da Netflix, os roteiristas utilizam o benefício da dúvida para compor a narrativa. Dessa maneira, The Night Of cativa os espectadores ao colocá-los dentro de uma grande investigação de um assassinato, na qual os lados estão muito bem definidos. Ninguém é extremamente bom e inocente ao mesmo tempo que ninguém é totalmente corrupto e mau.

A minissérie, composta de 8 episódios, foi transmitida em 2016 pela HBO. O elenco contou com as participações de Riz Ahmed, John Turturro, Bill Camp, Michael K. Williams, Amara Karan, Jeannie Berlin, Sofia Black-D’Elia, Poorna Jagannathan e Payman Maadi.

4. The Gloaming

(Stan/Reprodução)Fonte: Stan

Na 1ª temporada dessa série australiana, uma garota dada como morta aparentemente se afogou, e seu corpo foi parar no fundo de uma cachoeira. Mas, além de trazer à tona uma trama policial, The Gloaming adiciona nuances sobrenaturais ao seu desenvolvimento, com os personagens principais sendo constantemente assombrados por fantasmas do passado.

Ao longo de 8 episódios eletrizantes, o clima sombrio vai dando lugar à possível resolução de um grande mistério e mostrando que as dúvidas de todos estavam seguindo caminhos inimagináveis. A produção já foi renovada para uma 2ª temporada.

3. Perdida

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

A Netflix apostou fortemente em produções fora do eixo dos Estados Unidos e da Inglaterra. Entre elas, surgiu Perdida, uma série espanhola que também aposta em relações familiares envoltas em um grande mistério. Nela, os espectadores querem, assim como Antonio (Daniel Grao), descobrir o paradeiro de Soledad, a filha dele, uma menina de 5 anos.

Com essa premissa, o protagonista orquestra sua própria prisão, pois acredita que o responsável pelo sumiço da filha vive sob custódia. A partir disso, as tensões aumentam, e a série caminha em um ritmo bastante angustiante.

2. Lupin

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Lançada pela Netflix no começo de 2021, a 1ª temporada de Lupin foi dividida em duas partes. Na primeira delas, o público é apresentado a Assane Diop (interpretado por Omar Sy), que quer se vingar por seu pai, acusado anteriormente de roubar joias — um crime que ele não havia cometido e o fez ficar na cadeia.

Para iniciar o seu plano, ele se inspira no famigerado ladrão de casaca, Arséne Lupin, um personagem da literatura criado por Maurice LeBlanc.

1. Twin Peaks

(ABC/Reprodução)Fonte: ABC

Uma das grandes perguntas que marcaram o imaginário do público de séries dos anos 1990 é: quem matou Laura Palmer? Pode-se dizer que a produção criada por Mark Frost e David Lynch foi um marco na televisão com suas duas incríveis temporadas. Em 2017, uma minissérie retomou alguns acontecimentos e personagens e está disponível na Netflix.

Na trama, após o misterioso assassinato da jovem Laura Palmer, o agente Dale Cooper (Kyle McLachlan), do FBI, passa a investigar o crime e descobre coisas sinistras ao reunir as pistas disponíveis. Algo bastante surpreendente.