Quem Matou Sara?: quem é o assassino na série da Netflix?

ATENÇÃO, SPOILERS À FRENTE!

Com a exibição da 1ª temporada da série Quem Matou Sara?, da Netflix, muitos espectadores ficaram impactados com os diversos mistérios apresentados na narrativa. Afinal, apesar dos flashbacks, as dúvidas continuam rondando os personagens sobre a morte de Sara (Ximena Lamadrid).

Muitas teorias surgiram a partir disso, sobretudo por conta das investigações de Alex (Manolo Cardona) e de seu desejo de vingança contra a família Lazcano. A boa notícia para os fãs é que a 2ª temporada chegará à Netflix em 19 de maio deste ano, fornecendo mais pistas sobre quem é o verdadeiro assassino de Quem Matou Sara?

Confira, portanto, alguns dos principais suspeitos de Quem Matou Sara? com a nossa lista!

5. Mariana Lazcano (com a ajuda de Elroy)

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Depois que Elroy (Héctor Jiménez) deu a notícia de que César (Ginés García Millán) — e não seu filho Rodolfo (Alejandro Nones) — era o verdadeiro pai do bebê que Sara estava esperando, logo ficou claro que Mariana queria a menina morta.

Dessa forma, ela teria ordenado que Elroy a ajudasse a se vingar, no entanto, conforme visto no decorrer da série, apesar de muito dúbio, ele também é um personagem bastante traumatizado por conta de seu passado.

Ao que tudo indica, portanto, a mando de Mariana, a irmã de Alex poderia ter sofrido as consequências e morrido de uma forma que parecesse que havia acontecido um acidente. Algumas cenas apresentadas na 1ª temporada podem corroborar essa tese.

4. César Lazcano (em parceria com Sergio)

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Contudo, vale lembrar que há a hipótese de que Sara teria sobrevivido ao possível acidente e assassinada posteriormente por outras pessoas. No topo da lista de suspeitos, levando em consideração esse fato, estão César Lazcano e seu parceiro de crimes, Sergio (Juan Carlos Remolina).

Quando Elisa Lazcano (Carolina Miranda) confronta seu pai sobre a morte de Sara, chamando-o de assassino, ele jura por sua vida que não teve nada a ver com o “acidente dela”, mas em nenhum momento diz que não a matou.

Por mais que a escolha de palavras pareça ter sido deliberada, quando todos ficam sabendo da morte de Sara, sua reação levanta algumas suposições.

3. Chema Lazcano

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Alguns espectadores podem não considerá-lo como um suspeito viável, mas ainda existem algumas razões para suspeitar que Chema (Eugenio Siller) pode ser o assassino.

Vale destacar que, pouco antes do acidente, Sara descobriu que Chema sentia algo por seu irmão, Alex — a personagem, na ocasião, ameaça contar sobre sua sexualidade a seu pai, César.

Sabendo que seu pai não reagiria bem se descobrisse seu segredo, Chema ataca Sara. Além disso, ele também destrói as evidências relativas à suposta morte dela. Além disso, nos flashbacks, os espectadores ficam sabendo que ele registra tudo o que está acontecendo.

2. Marifer Fernández Gálvez

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Marifer (Ela Velden/Litzy Domínguez) e Sara eram melhores amigas, mas acabaram brigando na mesma época do assassinato. Embora a série não tenha explicado sobre o que motivou esse desentendimento, o público sabe que Marifer ainda estava bastante chateada com a amiga no exato dia do acidente.

Ela ligou para Sara em lágrimas e implorou que ela fosse ao seu encontro. Quando Sara recusou, dizendo a Marifer que ia ao lago com Rodolfo, Marifer é vista saindo do local em que estava e manda a ex-amiga para o inferno.

Além disso, a personagem também sabia de diversas confidências sobre Sara, um certo benefício que nenhum dos outros suspeitos tinha. Sem dúvidas, ela é uma importante peça dentro desse incrível quebra-cabeça.

1. Sara Guzmán

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Por mais que Alex tenha passado um grandioso período na cadeia por confessar ter tirado a vida de sua própria irmã, algo que não aconteceu de fato, há teorias de que Sara possa ter se matado ou ainda esteja viva.

No final da 1ª temporada, Alex encontra o segundo diário de Sara e os espectadores ficam sabendo que sua saúde mental não estava em boas condições. Dessa forma, essa reviravolta é bastante possível de realmente acontecer na série da Netflix.

Mesmo assim, vale dizer que pode ser que o público ainda não tenha conhecido o verdadeiro assassino até o momento. Dessa maneira, teremos que aguardar ansiosos todos os desdobramentos que a 2ª temporada pode oferecer.

Não perca! Novos episódios de Quem Matou Sara? chegam ao streaming em 19 de maio.