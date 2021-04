“Quem me expulsou foi o bandeirinha”; Abel reclama de cartão vermelho e explica expulsão após vice da Supercopa

O Palmeiras acabou perdendo a decisão da Supercopa do Brasil para o Flamengo nos pênaltis. O confronto disputado em Brasília terminou empatado em 2 a 2, mas os cariocas tiveram mais sorte e competência nas penalidades máximas. Logo após a partida, o técnico Abel Ferreira, que foi expulso durante o jogo, falou em entrevista coletiva.

“Acabamos de perder o jogo agora, quando mais uma vez minha equipe esteve muito bem, contra uma equipe que também jogou muito bem. Foi uma grande promoção do futebol brasileiro, para qualquer país que passou o jogo”, disse o português, que acredita que a partida foi um grande jogo de futebol.

Embora tenha ficado com o vice-campeonato, o treinador não deixou de elogiar o desempenho do Palmeiras no jogo. “Quero dar os parabéns para quem ganhou e também aos meus jogadores, pela grande partida que fizeram. Parabéns às duas equipes, ao Flamengo, que foi o campeão, e aos meus jogadores, pelo grande desempenho que tiveram“, comentou.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras



Abel se disse indignado pela expulsão, alegando que não proferiu nenhum xingamento ao árbitro da partida Leandro Vuaden. “Eu perguntei à minha diretoria antes se havia classificação dos árbitros. Na Europa, o desempenho dos juízes ao longo da temporada tem classificação, tem rebaixados, promovidos, etc“.

“Quem me expulsou foi o bandeirinha, só porque eu disse que essas duas equipes, Flamengo e Palmeiras, mereciam o melhor árbitro do Brasileirão na classificação do ano passado”, concluiu, lamentando o ocorrido.