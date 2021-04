Quem merece ser eliminado em um paredão Fiuk x Arthur? · .

Depois da disputa entre os desafetos Rodolffo e Gilberto Nogueira, o BBB21 pode colocar frente a frente outros rivais em um paredão. Após perder a Prova do Líder, Fiuk já está na berlinda, enquanto Arthur Picoli deve ser colocado na votação popular por escolha da casa. Nesse duelo, quem merece ser eliminado do reality da Globo? Vote na enquete no final deste texto.

Na última segunda-feira (5), a rivalidade entre os dois foi escancarada durante o Jogo da Discórdia. O cantor chamou o instrutor de crossfit de mentiroso e reclamou das atitudes do oponente.

Na sequência, Arthur demostrou que ficou nervoso com a fala do artista e o chamou de “cuzão”. O clima ficou tenso, com os dois em pé frente a frente, e João Luiz Pedrosa precisou intervir para a briga não piorar. Desde então, eles têm se evitado.

Fiuk, inclusive, caiu no paredão por uma escolha do crossfiteiro. Durante a Prova do Líder, que foi conquistada por Caio Afiune, Arthur escolheu o filho de Fábio Jr. para disputar a “rodada do mal”. Derrotado por Camilla de Lucas, o ator caiu na eliminação.

Além do cantor, o paredão terá o indicado pelo líder e os dois mais votados da casa neste domingo (11). “Quatro pessoas serão indicadas ao paredão, mas a gente tem a Prova Bate e Volta, que só o indicado do líder não joga. No final, três serão emparedados”, explicou Tiago Leifert.

Caso Fiuk e Arthur caiam na berlinda, quem deve ser eliminado do BBB21 no 11º paredão? Vote na enquete abaixo: