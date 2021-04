O Paris Saint-Germain até tentou, saindo na frente do placar, mas foi o Manchester City que conseguiu sair com a vitória após grande atuação na segunda etapa na capital francesa pelas semifinais da Uefa Champions League. O fato deixou Marquinhos muito longe de estar contente.

Autor do gol da equipe mandante, o zagueiro brasileiro foi contundente nas cobranças ao seu time, em entrevista à TNT Sports, afirmando que o time não poderia deixar que os rivais dominassem o duelo como fizeram no segundo tempo.

“A gente não pode deixar que o time adversário tenha 45 minutos de domínio assim. É uma coisa muito grande. A gente tem que ser forte, saber defender bem. Por um lado, soube defender, mas por outro tomamos dois gols que foram detalhes, que não podem acontecer”, disse.

“Não conseguimos atacar, ficar com a bola no segundo tempo, o que vinha fazendo bem no primeiro. Talvez questão física, ter um pouco mais de coragem e personalidade para sair com a bola”, completou.

O zagueiro ainda demonstrou confiança para o jogo de volta e ainda passou um recado para seus companheiros também acreditarem na classificação, ou não devem ir para campo.

“Tem que acreditar. Esperança é a última a morrer. Quem não acredita nem tem que ir para lá. Todo mundo que for para lá tem que ter coragem, personalidade e acreditar até o final. Tem que fazer nosso melhor, correr e fazer melhor com o que fizemos aqui”, finalizou.