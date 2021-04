O auxílio emergencial vai começar a ser pago a partir da próxima terça-feira, 06 de abril para mais de 40 milhões de brasileiros. E uma dúvida que persegue a maioria de brasileiros neste início de mês é a seguinte: Quem não atualizou o cadastro recebe o auxilio emergencial em 2021?

Antes de mais nada, é importante deixar claro que o período de atualização cadastral no Caixa Tem encerrou na última quarta-feira (31). A liberação aconteceu do dia 14 a 31 de março, seguindo uma ordem, conforme data de nascimento. A Caixa Econômica Federal liberou a opção de incluírem mais dados na plataforma da Instituição.

O aplicativo foi criado em 2020 para movimentações do auxílio emergencial. Entretanto, desde que o aplicativo foi liberado, o governo vem incluindo vários outros benefícios, também, acessados por meio da plataforma.

É importante deixar claro, desde já, que a atualização não foi obrigatória. A Caixa apenas alertou que com a inclusão dos dados solicitados, seria possível garantir mais segurança ao cliente. Ainda, iria possibilitar que o usuário aderisse um novo termo, chamado de “Cliente Top”.

Na prática acontece o seguinte: o beneficiário concorda com os termos de adesão e seleciona a opção “Quero ser um Cliente Top”. A opção libera uma gama maior de serviços, como o microcrédito a partir de R$ 100 e seguro de vida a partir de R$ 20.

A Caixa Econômica Federal é o banco oficial de pagamentos do auxílio emergencial 2021. Sendo assim, ela não tem competência para excluir ou incluir nenhum beneficiário, nem selecionar quais são os cidadãos que se encaixam nos novos critérios do programa. Sendo assim, quem não fizer a atualização cadastral não será prejudicado e poderá receber o auxílio emergencial normalmente.

Caixa Tem

Além de ter sido utilizado para o auxílio emergencial, o aplicativo do Caixa Tem foi liberado para outros pagamentos desde o seu lançamento: BEm (Benefício Emergencial, pago a quem teve sua remuneração reduzida), o abono salarial do PIS e o saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A plataforma de pagamentos também pode ser usado para que os clientes movimentem as suas poupanças digitais gratuitas criadas por lei para o pagamento de benefícios sociais.

Ademais, desde o mês de novembro, os beneficiários do Bolsa Família também podem receber o depósito na poupança digital.

É importante deixar claro que não será necessário ir até uma agência para atualizar o cadastro. Segundo o banco, todo o processo poderá ser feito pelo celular do beneficiário, de modo bem prático.

Auxílio emergencial 2021

O auxílio emergencial 2021 está confirmado para ser pago aos trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. Além disso, o benefício também será disponibilizado para quem possui renda familiar de até três salários mínimos, ou seja, de R$ 3.300, quem tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550) e quem recebeu o auxílio em 2020.

Sendo assim, o Governo não vai reabrir o prazo de inscrições novamente. O Ministério da Cidadania vai analisar a base de dados de 2020 e verificar quem ainda cumpre aos novos requisitos. Quem atende aos novos critérios receberá o pagamento automaticamente, em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal, assim como aconteceu em 2020.

Ficarão de fora do auxílio emergencial 2021, os brasileiros com menos de 18 anos, com exceção de mães adolescentes, presidiários, residentes médicos, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários, quem teve rendimento tributável de mais de R$ 28.559,70 em 2019 e quem teve o programa cancelado em 2020.

O pagamento também não será feito para trabalhadores formais, com carteira assinada, quem recebe benefício do INSS ou programa de transferência do governo e quem recebeu o auxílio ano passado mas não fez saque ou utilizou o pagamento.