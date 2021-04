Quem não recebeu Auxílio mesmo após aprovação deve procurar agência

O Governo Federal começou os pagamentos do novo Auxílio Emergencial. E mesmo algumas semanas depois do início dos pagamentos, muita gente ainda tem dúvidas. Nesta semana, por exemplo, alguns internautas disseram que não receberam o Auxílio mesmo depois da aprovação.

“Eu tive a aprovação do meu Auxílio para receber quatro parcelas de R$ 150. O meu dia de pagamento era o dia 11, mas quando fui olhar na minha conta não tinha nada. E até agora também não saiu nada para mim. O que eu tenho que fazer quando isso acontece?”, perguntou uma internauta em sua conta oficial do Twitter.

Essa internauta não está sozinha. Algumas pessoas relataram que estavam passando por situações semelhantes, mas a própria Caixa Econômica não revela se esse é um problema grande de fato. Eles não dizem se há uma métrica para saber quantas pessoas estão passando por essa situação.

De acordo com o banco, quem está passando por isso precisa procurar os canais oficiais da Caixa. Existem dois mais comuns: o primeiro é o número 111 e o segundo é o auxilio.gov.br. Caso o beneficiário confirme que está realmente apto para receber o dinheiro e não recebeu na data, então a única saída é mesmo procurar uma agência da Caixa.

É importante lembrar que os diretores do banco indicam que é preciso evitar essas idas ao banco. Isso porque o país ainda está atravessando uma pandemia que matou mais de 370 mil pessoas por aqui. Entretanto, nesse caso específico de erro, os beneficiários precisam ir até esse ponto físico.

Possibilidade de golpe

Internamente, a Caixa não descarta que essas pessoas que estão passando por esses problemas estejam na verdade sendo vítimas de um golpe, mas não há nada oficial quanto a isso ainda. O que se sabe até aqui, é que essas pessoas precisam procurar uma resposta apenas nos canais oficiais da Caixa.

Mesmo se for um golpe, os agentes dizem que é importante ir até a agência para que se registre uma ocorrência. Se várias pessoas fizerem esse registro, a Caixa vai começar a entender que há algo sistematicamente de errado com essa situação. E aí eles terão que agir.

A Caixa não deu mais detalhes sobre esses casos. Eles estão dizendo apenas que o banco está participando de uma grande operação para evitar que possíveis golpes aconteçam. Hoje, o Governo Federal entende que as fraudes prejudicaram muito os pagamentos do Auxílio Emergencial no ano passado.

Saques do Auxílio

Também é preciso entender que aqui não se fala sobre a questão do dinheiro para os saques. Quem quiser sacar o dinheiro do Auxílio Emergencial agora não vai encontrar nenhum dinheiro mesmo. É que neste momento, a Caixa não permite qualquer tipo de saque nas agências.

Nesta primeira fase de pagamentos, o dinheiro só está saindo para movimentação nos aplicativos oficiais da própria Caixa, como o Caixa Tem. O banco deixou a liberação dos saques para depois alegando que se isso acontecesse agora provavelmente as agências registrariam muitas aglomerações.

Isso acabou gerando muitas críticas. Por isso, a Caixa decidiu antecipar esse calendário de retirada do dinheiro. De acordo com as datas do novo calendário, essa liberação deve acontecer a partir do final deste mês, seja como for, neste momento, o dinheiro só sai de forma digital.