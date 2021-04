Susana Vieira entrou em êxtase ao receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na tarde desta quinta (1º). Em entrevista à GloboNews, a atriz defendeu o acesso universal e gratuito ao imunizante, se posicionou a favor das medidas de isolamento social e ainda puxou a orelha dos que não acreditam na letalidade da doença. “Quem nega a vacina não merece viver”, disparou.

Aos 78 anos, a artista puxou uma salva de palmas para os profissionais de saúde no centro de vacinação temporário instalado no Planetário da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. “Eu estou histérica, porque pisei aqui e minha alma se encheu de alegria”, disse.

Ela brincou que a substância injetou um pouco de otimismo em meio aos recordes de mortes e infecções pelo Sars-Cov-2, que fizeram de março o mês mais letal de toda a crise sanitária. “Senti que vou viver mais um pouco, porque estava achando que a gente ia morrer. É tanta morte, tanto sofrimento, e eu estou aqui viva, andando e com saúde. Agradeço a Deus pelo dia de hoje”, frisou.

Susana também se juntou a outros veteranos em elogios ao SUS (Sistema Único de Saúde). “É uma referência mundial. Parabéns para todo mundo, e a esse bicho filha da mãe que [finalmente entrou na vacina]. E a gente bate palma até para o morcego, mas de qualquer maneira a única saída é essa”, filosofou.

Ela ainda ressaltou que é preciso cumprir mais um período de quarentena antes de retomar a rotina, a fim de que o corpo possa produzir os anticorpos necessários. “É um mês ainda depois da segunda dose. Eu estou varrendo o quintal e até fazendo cirurgia em cachorro. Eu não tenho mais o que fazer”, exagerou.

“Eu já liguei para a Globo para fazer alguma coisa lá. Estou fazendo tudo de casa, apareci em toda a programação, só faltava mesmo a GloboNews. Estou muito feliz com toda essa cobertura que a TV está dando [à pandemia]”, acrescentou a estrela.

A intérprete também se mostrou preocupada com a situação do transporte coletivo, cuja lotação é apontada por infectologistas como perigosa à saúde dos usuários. “Eu sou a favor do confinamento mesmo. Cada país que se vire do jeito que puder, mas não podemos obrigar as pessoas a entrarem nos ônibus como estão”, alertou Susana.

Confira um trecho da entrevista de Susana Vieira: