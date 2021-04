Quem serão os vencedores do Oscar 2021? · .

O Oscar 2021 acontece na noite do próximo dia 25 e, em um ano marcado pelo fechamento de cinemas no mundo todo, a disputa ainda parece bastante embolada. A Netflix fez bonito ao emplacar 34 indicações, porém, segundo os experts na premiação, não será dessa vez que ela vai levar a tão cobiçada estatueta de melhor filme –a honra deve ficar com Nomadland (2020). Já Chadwick Boseman (1976-2020) tem tudo para ser um dos vencedores do Oscar com o troféu de melhor ator por A Voz Suprema do Blues (2020).

As previsões são do site Gold Derby, que reúne críticos e especialistas em premiações e aponta as probabilidades de cada indicado ao reconhecimento máximo do cinema.

De acordo com a página, Nomadland ganhará o prêmio máximo da noite, e sua diretora, Chloé Zhao, se tornará a segunda mulher a vencer a estatueta de direção –a primeira foi Kathryn Bigelow, por Guerra ao Terror, em 2009. O longa já foi reconhecido nessas duas categorias no Globo de Ouro e no Critics’ Choice Awards, duas prévias importantes para o Oscar.

Dois filmes têm alguma chance de estragar a festa de Nomadland: Os 7 de Chicago, produção da Netflix baseada em fatos reais, e Minari, produção que custou apenas US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões) e conquistou a crítica e os votantes, com seis indicações.

Prêmio póstumo

Favorito na categoria melhor ator, Chadwick Boseman vai fazer história se a previsão se concretizar: ele será apenas o segundo intérprete a vencer na categoria depois de morrer –o primeiro foi Peter Finch (1916-1977), por Rede de Intrigas, na cerimônia de 1977. Segundo o Gold Derby, o prêmio dele é uma das maiores barbadas do Oscar 2021.

Entre as atrizes, Carey Mulligan deve vencer por seu elogiado trabalho em Bela Vingança (2020). A britânica de 35 anos, curiosamente, não venceu duas das principais prévias da categoria: perdeu o Globo de Ouro para Andra Day, de Estados Unidos vs. Billie Holliday (2021), e o SAG Awards para Viola Davis, companheira de Boseman em A Voz Suprema do Blues. As duas até têm alguma chance no Oscar, mas tudo indica que a vitória será de Carey.

Nas categorias de coadjuvantes, a favorita é a veterana Youn Yuh-Jung, de Minari. Chamada de “Meryl Streep da Coreia do Sul”, a atriz de 73 anos estreia no prêmio máximo do cinema embalada por sua vitória no SAG –que é votado por outros atores. Mas Glenn Close pode surpreender e levar a estatueta por Era Uma Vez um Sonho, em uma espécie de medalha de consolação –a artista já está em sua oitava indicação, sem nunca ter vencido.

Daniel Kaluuya, cuja indicação como ator coadjuvante por Judas e o Messias Negro (2021) causou controvérsia, visto que ele é o protagonista do longa, deve superar qualquer polêmica e se sagrar vencedor do Oscar. Seu maior obstáculo é o comediante Sacha Baron Cohen, que brilha em um papel dramático em Os 7 de Chicago.

Laura Pausini no Oscar

Querida do público brasileiro e apaixonada pelo Brasil, a italiana Laura Pausini concorre ao Oscar de melhor canção por Io Si, do filme Rosa e Momo (2020). A intérprete, porém, tem um concorrente de peso em Leslie Odom Jr., do filme Uma Noite em Miami (2021). O artista dificilmente leva o Oscar de ator coadjuvante, mas é o favorito com a música Speak Now. Laura vem logo em seguida na preferência dos críticos e experts do Gold Derby.

E a Disney vai afirmar sua supremacia na categoria animação mais uma vez, com uma estatueta para Soul (2020). O longa lançado no Natal do ano passado é o favorito, mas não dá para descartar uma zebra com o elogiado Wolfwalkers (2020), do Apple TV+.