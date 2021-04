Quem tem nome sujo consegue cartão de crédito? No Nubank sim

Recentemente, o Nubank lançou uma ferramenta destinada aos cidadãos que não conseguem ser aprovados para adquirir um cartão de crédito. Geralmente, essas pessoas possuem o score muito baixo no SPC e Serasa ou estão com o CPF negativado. O cartão de crédito liberado é sem limite pré-aprovado.

O novo cartão permite que os clientes façam compras usando o limite que foi adicionado na conta. Porém, o serviço ainda está em fase de testes e, por esse motivo, ainda não está disponível para todos os clientes do banco.

De acordo com Cristina Junqueira, CEO do Nubank, “O Brasil tem hoje mais de 60 milhões de pessoas que não conseguem ser aprovadas para um produto tradicional de crédito porque não têm histórico ou estão com o ‘nome sujo’ nos principais birôs e fontes de dados públicos existentes”, diz.

Como funciona o novo cartão do Nubank?

Os clientes que aderem ao novo serviço da instituição, recebem um cartão sem limite pré-aprovado. O usuário é quem estabelece o valor do crédito do cartão. Para isso, é necessário depositar na conta do titular no aplicativo do Nubank um valor que será convertido em limite, na opção “adicionar limite”.

Desta forma, o valor que foi depositado na conta confere ao limite disponibilizado no cartão de crédito. Por exemplo: um cliente deposita R$ 500 na conta para ser usado como limite. Se durante o mês o usuário gastar apenas R$ 450 ele terá um novo limite, após a realização do pagamento da fatura, de R$ 50, que corresponde a quantia que restou com a compra mensal.

Além disso, a modalidade permite que o cidadão faça depósitos ilimitados até obter o crédito desejado no cartão. Contudo, a empresa disponibiliza seus serviços por meio de uma conta tradicional digital, em que é possível fazer transações de forma gratuita e acompanhar todas as atividades financeiras vinculadas ao banco.