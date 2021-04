Quem teve auxílio negado no sábado (10) já pode fazer a contestação

Acabou nesta segunda-feira (12) o prazo para a contestação do Auxílio Emergencial. Mas isso só vale para as pessoas que já sabem da negativa desde o início do mês. Para as pessoas que só receberam a negativa no sábado (10), os prazos para essa contestação são diferentes.

Parece uma situação complexa, mas a ideia geral é simples. O Governo liberou a consulta para que as pessoas soubessem se iriam receber ou não o Auxílio. Isso aconteceu no início desse mês de abril. Quem teve a negativa, teve a oportunidade de contestar até a última segunda-feira (12).

A grande questão aqui é que existiu um grupo de pessoas que estava com o benefício em processamento. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, que responde pelo Auxílio, cerca de 236 mil pessoas que estavam nesta situação passaram pelo crivo do Governo. Eles ficaram sabendo disso no último sábado (10).

Mas ao mesmo tempo que esses 236 mil passaram, outros receberam a negativa. O Ministério não divulgou o número de pessoas que receberam a resposta não no último sábado. Mas elas existem e terão o direito de fazer a contestação de forma administrativa.

De acordo com o Ministério da Cidadania essas pessoas terão até o próximo dia 22 de abril para conseguir fazer essa contestação. Assim, eles ganham esse novo prazo para contestar o resultado. Mas atenção: esse novo prazo só vale para as pessoas que receberam a negativa só neste sábado (10). Para contestar, basta clicar no botão da contestação no próprio site da consulta do Auxílio.

Em processamento

Do mesmo modo, esse prazo novo que vai até o dia 22 de abril também não vai valer para as pessoas que seguem em processamento. Acontece que o Governo ainda não liberou o resultado da consulta para todo mundo. Neste exato momento, tem gente que ainda está esperando o resultado.

Não se sabe ao certo quantas pessoas ainda estão com o auxílio em processamento. Mas se sabe que não são poucas. Pelo menos é isso o que as reclamações nas redes sociais indicam. Quando elas receberem, terão também um novo prazo. E esse novo prazo também deverá ser de 10 dias.

Esse tempo que as pessoas têm para contestar o resultado é importante. É que é justamente este período de tempo que o trabalhador tem para conseguir regularizar possíveis falhas em seus dados pessoais e fazer a contestação do resultado.

Recebimento do Auxílio

Para as pessoas que receberam a aprovação, o que resta mesmo é esperar pelo dinheiro. Neste primeiro momento ele não vai chegar de forma concreta. A própria Caixa Econômica Federal já explicou que o dinheiro só vai poder passar por movimentações via aplicativo Caixa Tem.

De acordo com o Presidente do banco, Pedro Guimarães, a grande maioria das pessoas que recebem o Auxílio já usam mesmo o dinheiro de forma digital. De acordo com Guimarães, boa parte usa o dinheiro antes mesmo da liberação da data do saque do dinheiro.

Mas por maioria não entenda todo mundo. É que mesmo que boa parte das pessoas já use o dinheiro assim, outra parte importante da população não possui acesso aos meios eletrônicos. Essas pessoas estão portanto tendo muitas dificuldades para conseguir mexer no dinheiro do auxílio.