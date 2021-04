Quem trabalhou em 2020/2021 receberá o PIS/Pasep em 2022

Os trabalhadores que exerceram atividade remunerada em 2020 com carteira assinada devem receber o PIS/Pasep 2021. O Governo Federal decidiu unificar os calendários de pagamento do abono salarial 2021 e 2022. Dessa forma, os trabalhadores que contavam com o abono este ano, devem aguardar até fevereiro de 2022.

PIS/Pasep 2022

Será alterado somente a data de distribuição do abono. Isso significa que as condições para concessão não mudarão. Portanto, o trabalhador que exerceu alguma atividade com carteira assinada em 2020 ou em 2021 por pelo menos 30 dias receberá o abono em 2022.

O abono é fundamentado no ano base, ou no tempo de serviço do trabalhador. Isso determinará, quanto ele deve receber.

Além disso, para ter o abono aprovado e liberado, o trabalhador precisa:

Ter recebido uma remuneração máxima de dois salários mínimos mensais durante o período em exercício;

Estar inscrito no PIS a pelo menos cinco anos, além das informações estarem corretas conforme o repasse da empresa ao Governo.

Qual será o valor do abono?

Como já dito, haverá diferença no ano base, o ano de 2020 será referente ao pagamento em 2021, e 2021 para o pagamento em 2022. Assim, o cálculo é feito de acordo com o tempo trabalhado e com o valor do piso nacional em vigência.

No geral, esse cálculo pode ser realizado ao dividir o salário mínimo por dose e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. Considerando o atual salário mínimo R$ 1.100. Observe a tabela:

Quantidade de meses trabalhados Valor Abono 2021 (Salário R$ 1.100,00) 1 R$ 92,00 2 R$ 184,00 3 R$ 276,00 4 R$ 367,00 5 R$ 459,00 6 R$ 550,00 7 R$ 642,00 8 R$ 734,00 9 R$ 826,00 10 R$ 918,00 11 R$ 1.009,00 12 R$ 1.100,00

Como saber se tenho direito ao abono?

Para saber se você vai ter direito de receber o abono salarial do PIS, siga o passo a passo abaixo:

Acesse a versão mais atualizada do aplicativo Caixa Trabalhador;

Faça o login em sua conta da Caixa;

Selecione “Consultas”, na sequencia toque em “Exercício Vigente”;

Verifique as informações de seu abono salarial.

Para saber se você terá direito ao PASEP, primeiramente acesse o site do Banco do Brasil. Feito isto, digite o número do PIS/Pasep ou o CPF, coloque a data de nascimento, marcar a opção “Não sou um robô” e clique em “Confirmar”.