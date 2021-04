“Quer que seu time seja campeão, né?”: Atleticano pede Sóbis no rival e atacante tira sarro; vídeo viralizou nas redes

O Cruzeiro ainda é uma incógnita na temporada. Apesar de não ter começado muito bem, a chegada de Felipe Conceição deu um novo panorama para o time. Com uma melhora significativa no desempenh da equipe, a Raposa vem conquistando alguns bons resultados – como a vitória por 1 a 0 diante do “poderoso” Atlético pelo clássico mineiro.









Em contrapartida, derrotas como para o Pouso Alegre fazem o torcedor cruzeirense duvidar das pretensões do time no Estadual e até mesmo no Campeonato Brasileiro da Série B. Além de vencer o rival, o Cruzeiro também bateu o América-RN e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora, tem compromisso marcado contra a Patrocinense, domingo (25), pelo Mineiro.

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro



Enquanto as coisas não se acertam na Toca II, os torcedores se divertem nas redes sociais e Rafael Sóbis foi o motivador da zoeira. Em participação em um programa da Rádio 98FM, o atacante foi surpreendido com a revelação de um dos integrantes do programa, que revelou ter desejo de ver o jogador cruzeirense vestindo a camisa do Atlético.

April 23, 2021





“Rafael Sóbis, tudo bem, cara? Eu sou atleticano. Gostaria que um dia você pudesse jogar no meu time”, disse o radialista ‘Padrinho’. E Sóbis respondeu: “Tu quer que seu time seja campeão, né?”, brincou. No mesmo instante as risadas na transmissão foram inevitáveis e o vídeo da brincadeira rodou as redes sociais.