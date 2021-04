‘Quer um presidente que faça o que ele pensa’

A cada instante mais esvaziada após o recuo de nove dos 12 clubes fundadores, a Superliga Europeia anunciada no último domingo ainda poderá render capítulos mais sérios às equipes, incluindo algum tipo de sanção junto à Uefa, entidade que conduz o futebol no Velho Continente.

Mesmo assim, a tendência é que nada interfira nas semifinais da Champions League. Dos quatro times que disputarão esta fase da competição, três estiveram ligados à criação do novo torneio: o Real Madrid, Manchester City e Chelsea.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Em entrevista à TV eslovena ‘24ur‘, Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, afirmou que estas partidas têm chance relativamente pequena de não acontecer, e que novas medidas devem ser tomadas após o fim da temporada.

“Quem diz que tudo está completamente calmo nessa situação não está falando a verdade. A situação é muito complicada, e não para a Uefa. Temos do nosso lado 235 dos 247 clubes. Bem, tínhamos. Agora são 244”, disse Ceferin, dando a entender que Real Madrid, Juventus e Milan ainda seguem em lados opostos à entidade.

play 2:22 John W. Henry assumiu toda a responsabilidade e admitiu que ‘decepcionou’ a torcida

“Esperamos que percebam seus erros e que sofram as consequências, mas falaremos disso na próxima semana. O fato é que a temporada já começou, as televisões pediriam indenizações contra nós se não jogássemos as semifinais. Portanto, há uma chance relativamente pequena de que essa partida não aconteça na próxima semana. No futuro, porém, será diferente”, disparou o dirigente.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Um dos principais alvos das críticas de Aleksander Ceferin é Florentino Perez. ‘Cabeça’ da criação da Superliga, o presidente do Real Madrid terá, a partir de agora, relações pessoais cortadas com o dirigente máximo da Uefa. Quem garante isso é ele mesmo.

“Ele quer um presidente que o obedeça, que o ouça e faça o que ele pensa. E tento fazer o que considero bom para o futebol europeu e mundial. O futebol é uma atividade excepcional e interessante. Todos esses clubes fazem parte da Uefa, claro, mas nunca mais terei um relacionamento pessoal com certas pessoas. Sempre posso separar isso”.

Real Madrid e Chelsea abrem as semifinais da Uefa Champions League já na próxima terça-feira (27), na Espanha. O jogo de volta está marcado para 05 de maio, mas na Inglaterra. O outro finalista sairá dos duelos entre Manchester City e Paris Saint-Germain.