‘Queria ver mainha’ · .

Juliette Freire se emocionou com o vídeo da família de João Luiz Pedrosa no almoço do anjo do BBB21. A advogada começou a chorar por acreditar que não haverá mais Provas do Anjo e lamentou seu fracasso em todas as disputas até agora. “Queria tanto ver minha família, ver mainha”, disse.

“Acho que não vai ter mais anjo mesmo, não, visse?”, perguntou ela, em desabafo com Gilberto Nogueira. “De repente vem uma marca, traz um vídeo da nossa família, entendeu?”, tentou consolar o economista.

“A mãezinha dele, tu viu?”, comentou a paraibana, ainda em prantos. “Ai, acabou com o meu coração. A humildade, a simpatia, o carinho, a luz. Aí você entende de onde vem tudo isso, né?”, observou o pernambucano. “Queria tanto ver a minha família”, desabafou ela.

“Ô, Ju”, disse Gilberto, abraçando Juliette. “Vai ter mais não, eu acho”, chutou a maquiadora. “Estou muito com raiva de mim. Eu poderia ter ganhado muitas vezes. Eu não ganhei nada. Nem uma vez. Agora não vai ter mais. Vídeo, não”, lamentou ela.

Antes da última Prova do Anjo, na sexta-feira (9), Tiago Leifert deu uma bronca nos confinados que não levam as disputas a sério e ficam rindo na hora de fazer a atividade.

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo que está rolando no BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#34 – Escala de ranço: Quem são os favoritos e os cancelados do top 10 do BBB21?” no Spreaker.