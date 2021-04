Queridinho de Ceni no Fortaleza, Gustagol ‘se oferece’ ao Flamengo: “Não tem muito o que pensar”

O Flamengo busca repetir os feitos de 2019 e ser o grande protagonista do futebol nacional. Dois troféus, aliás, já foram erguids pelo Rubro-Negro. Primeiro, o Mais Querido bateu o Palmeiras e conquistou a Supercopa do Brasil (competição onde se enfrentam o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano anterior). Depois, a Taça Guanabara.









Agora, o Mengão encara o Volta Redonda no próximo sábado (01) em duelo válido pela semifinal do Carioca. Na última terça-feira (27), aliás, o Fla recebeu o Unión La Calera no Maracanã, pela Libertadores, e não tomou conta dos chilenos. Com dois de Gabi, um de Arrascaeta e uma verdadeira pintura de Pedro, o Maior do Rio venceu por 4 a 1.

A fase boa do Flamengo óbviamente chama atenção não só dos torcedores, mas de jogadores de qualquer time do mundo. Atualmente no futebol sul-coreano, mais precisamente no JeonBuk Motors, Gustagol revelou o desejo de vestir as cores do Flamengo e diz “não ter o que pensar” caso recebesse um convite de Rogério Ceni, com quem trabalhou no Fortaleza.

“Claro, né, velho, não tem muito o que pensar (se voltaria ao Brasil para jogar no Flamengo, caso Ceni chamasse). Jogador é lembrado por título e o Flamengo tem um time muito bom, excelente treinador e jogadores de alto nível. Se continuar desse jeito vai continuar conquistando muitos títulos ainda”, disse o atacante em entrevista ao site ‘Goal’.

No entanto, Gustagol reconhece a falta de espaço no elenco flamenguista. “Sei que isso não vai acontecer (receber o convite) porque os dois são fantásticos. São dois caras de características diferentes e muito bons. O Gabi, o Gabigol, um 9 de muita movimentação, e o Pedro que é mais de área. Para felicidade do Rogério, os dois vivem um grande momento”, concluiu.