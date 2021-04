A supersemana segue movimentando a casa mais vigiada do Brasil. Ontem, teve a Eliminação do João Luiz, que foi para berlinda com Arthur e Pocah. Na seguida, Prova do Líder, que coroou Pocah, e nova Formação de Paredão. Estão na disputa pela permanência da casa Fiuk, Gilberto e Viih Tube. E os votos refletiram diretamente no Queridômetro. Quer saber mais? Se liga aqui na #RedeBBB.