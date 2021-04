O clima é de paz e amor na casa mais vigiada do Brasil. Após uma quarta-feira pra lá de especial com churrasco à tarde e uma festa pra lá de animada, que rolou até o amanhecer, com muitas trocas de carinho e declarações, o Queridômetro de hoje teve chuva de corações. Quem imagiaria que esse momento chegaria, né, Brasiiil? ❤️❤️❤️