Queridômetro BBB21: após festa, cinco brothers recebem apenas emoji de ‘coração’ | feed BBB

Após a Festa do Líder Caio no BBB21, os brothers estão mais alegres e, parece, que só querem paz. Até quando, a gente não sabe, né? Durante a noite, os confinados se divertiram, dançaram e, claaaaro, falaram sobre o jogo. Teve até sister já se planejando para chegar à Final. E, após uma madrugada de muita descontração, chegou a vez do Queridômetro. Todos receberam emojis de “coração”. Quer dizer, quase todos. Fiuk e Arthur, mais uma vez, trocaram “carinha feliz”, assim como Pocah e João Luiz. 👀