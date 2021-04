Queridômetro BBB21: após noite de Eliminação, brother recebe emoji de ‘coração partido’ pelo segundo dia consecutivo | feed BBB

No Queridômetro desta quarta-feira, 7/4, foram só “corações” e “carinhas felizes” para todo lado, exceto para Arthur. O capixaba ganhou 6 emojis de “coração” e 2 de “carinha feliz”, mas também foi avaliado com um “coração partido”. 💔 Quem deu esse presente para ele? Fiuk, que já vem se desentendendo com o brother há algum tempo.