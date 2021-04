Queridômetro BBB21: brothers distribuem apenas emojis de ‘coração’, a seis dias da Final | feed BBB

A útima supersemana começou! E a noite de terça, 27/4, agitou a casa mais vigiada do Brasil, na reta final do BBB21. Teve Eliminação de Arthur, que foi para berlinda com Camilla de Lucas e Pocah; Prova do Líder, que coroou Juliette; e penúltima Formação de Paredão. Estão na disputa pela permanência da casa Camilla de Lucas, Gilberto e Pocah. E, apesar da tensão, os confinados seguem trocando corações no Queridômetro, pelo quarto dia consecutivo. Quer saber mais? Se liga aqui na #RedeBBB.