O amor está no ar na reta final do BBB21! 🥰 Prova disso é o Queridômetro recheado de “corações” na manhã deste sábado, 24/04. Após madrugada de Festa Organnact, os brothers escolheram o emoji mais querido por todos para avaliar seus colegas de confinamento, com exceção de Fiuk. O cantor paulista deu novamente “carinha feliz” para Viih Tube, que o puxou no Contragolpe para a 14ª berlinda.