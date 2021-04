Arthur, Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto, Juliette e Pocah formam o TOP 6 do BBB21. Falta apenas uma semaninha para grande Final, e os brothers estão em clima de paz e amor na casa mais vigiada do Brasil. No Queridômetro, chuva de amor, pelo terceiro dia consecutivo! Mesmo em dia de Eliminação, os confinados seguem trocando emojis de ‘coração’ entre eles. Confira a seguir!