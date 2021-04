O amor está no ar… é isso mesmo! Na reta final do BBB21, os brothers só querem paz, amor e muita curtição. O bom relacionamento entre os confinados reflete diretamente no Queridômetro, que já vai para o quinto dia seguido com emojis apenas de ‘coração’. E depois de uma festa com Ferrugem e Mumuzinho, o amor só aumentou na casa, né? ❤️❤️❤️