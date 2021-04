O empresário sueco, Daniel Ek, reafirmou nesta quarta-feira o desejo de comprar o Arsenal, time pelo qual torce. Em entrevista para o canal CNBC, o fundador do Spotify explicou o que pretende para o clube inglês e que já reuniu fundos necessários para preparar uma oferta.

“Sou torcedor do Arsenal desde os oito anos. Adoro a história o clube, os torcedores e os jogadores. Vejo uma grande oportunidade de restabelecer objetivos para o clube e e retorná-lo à sua glória. Quero estabelecer uma relação de confiança com os torcedores. Estou falando sério, sou torcedor há 30 anos, tenho fundos e quero levar uma proposta muito atrativa aos donos e espero que me ouçam”, disse Daniel Ek.

Na última terça-feira, o atual dono do Arsenal, o americano Stan Kroenke, divulgou um comunicado afirmando que o clube não está à venda. Sobre isso, Daniel Ek disse estar preparado para que o processo de compra demore muito tempo.

“Não esperava que isto acontecesse de um dia para o outro, estou preparado para que demore muito tempo”, afirmou.

Em 2018, Stan Kroenke, que já era sócio majoritário do Arsenal, pagou 549 milhões de libras (R$ 2,4 bilhões na cotação da época) para deter 97% das ações do clube. A relação com a torcida é conturbada, devido à falta de grandes títulos e investimentos na equipe. Além disso, a polêmica Superliga Europeia, na qual o time londrino seria um dos fundadores, acabou desgastando ainda mais a situação com torcedores, que se manifestaram contra a nova competição.