Questão comentada sobre gramática e norma padrão

A escrita de algumas palavras e o uso de alguns termos e expressões da Língua Portuguesa podem causar dúvida nos estudantes quanto a sua forma. No entanto, em provas de concursos e vestibulares essas dúvidas podem acarretar pontos a menos na prova de redação ou de português.

Por isso, é importante estar bem preparado para a escrita formal da língua e conhecer a morfologia das palavras. Nesse sentido, apresentamos abaixo uma questão comentada que pede a modificação de uma frase, exige interpretação de texto e o conhecimento sobre a norma padrão. Confira abaixo!

Questão – FGV

Um grande empresário moderno declarou: “O mundo está progredindo e os recursos tornam-se mais abundantes. Prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir ao banquete de um rei à cem anos”.

A modificação necessária para que esse texto fique correto é:

(A) “está progredindo” deve ser substituído por “progrediu”;

(B) “tornam-se” deve ser substituído por “ficaram”;

(C) “a ir” deve ser substituído por “do que ir”;

(D) “de um rei” deve ser substituído por “real”;

(E) “à cem anos” deve ser substituído por “há cem anos”.

Resposta e comentário

As modificações sugeridas em A e B não são necessárias ao texto, uma vez que não há problemas com os verbos em “está progredindo” e “tornam-se”. Há nas expressões uma ideia de movimento que deve ser mantida. A modificação sugerida em C também é incorreta, pois o emprego da preposição a nesse contexto é o mais adequado, de acordo com a norma padrão. Já a alteração em D acarretaria em uma mudança de sentido, pois “real” refere-se a um todo, enquanto “de um rei” refere-se a um só indivíduo.

No entanto, o trecho “à cem anos” referido na alternativa E está incorreto do ponto de vista gramatical. A crase consiste na fusão da preposição a com o artigo feminino a, o que não ocorre na expressão porque neste contexto sintático não há nenhum dos dois elementos. A escrita correta do trecho seria “há cem anos”, visto que para indicar tempo decorrido o correto é usar o verbo haver (há). Portanto, a resposta correta é a alternativa E.

