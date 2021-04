Questionado sobre chance de reforço para Libertadores, Abel cita jovens das categorias de base

Contra o peruano Universitario, o Palmeiras inicia a defesa do título da Copa Libertadores nesta quarta-feira. Após o clássico contra o São Paulo, questionado sobre a possibilidade de contar com reforços para o torneio continental, o técnico Abel Ferreira citou os jovens das categorias de base.

O confronto com o Universitario está marcado para as 21 horas (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima. Como tem que confirmar a lista de inscritos para a primeira fase da Copa Libertadores 72 horas antes da estreia, o Palmeiras verá o prazo vencer neste sábado – os classificados às oitavas podem fazer trocas na relação.

“Temos grandes jogadores na base”, disse Abel, quando questionado sobre a chance de receber reforços a tempo da inscrição na primeira fase. “Temos o Fabinho para a posição de cinco, com personalidade para passar. A mesma coisa o Garcia, um jogador de caráter e personalidade, de futuro”, continuou.

“O Papagaio, que esteve um ano suspenso, é nosso centroavante suplente. Temos ainda mais um jovem que é o Giovani. É com esses jogadores que vamos trabalhar, procurar dar nosso melhor. Olhar para a equipe que temos e tentar tirar o máximo de rendimento com nossos jogadores”, completou.

Até o momento, o único reforço contratado pelo Palmeiras foi o meio-campista Danilo Barbosa, que estreou no clássico contra o São Paulo, disputado na noite de sexta-feira. Com a posição de centroavante como prioridade, o clube alviverde negocia a possibilidade de trazer Valentin Castellanos, do New York City FC.

Antes de pensar na edição de 2021 da Copa Libertadores, o Palmeiras tem compromisso pela sexta-rodada do Campeonato Paulista. Às 20 horas (de Brasília) deste domingo, o time comandado por Abel Ferreira entra em campo para enfrentar o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz.