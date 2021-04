Química: Entenda o que é flotação

A flotação é uma maneira de separar as misturas heterogêneas sólidas e líquidas. Por isso, insere-se bolhas de ar no líquido, onde um dos elementos adere e deixa de fazer parte de outro elemento em que estava misturado.

O ato do elemento associar-se às bolhas ocorre por conta de uma função e de uma interação hidrofóbica. Ou seja, o elemento não interage com a água e acaba se afastando-se dela.

Esse afastamento causa certa tensão na superfície do líquido, manifestando em formato de espuma como resultado do processo de separação.

Esse tipo de flotação ficou conhecida como “flotação por ar disperso”. Já no caso da flotação por ar dissolvido, excluísse a necessidade de elementos químicos para provocar reação nas bolhas.

Ou seja, quando ocorre essa situação surge um processo de pressurização e despressurização de ar no líquido.

A flotação poderá surgir em provas de vestibulares e no Enem “Exame Nacional do Ensino Médio”. Por isso, acompanhe o artigo e aprenda um pouco mais sobre!

Flotação: Para que serve e como funciona?

A flotação é utilizada principalmente na separação de minerais. Além disso, utiliza-se ela na obtenção de corantes.

Ademais, ela também pode ser empregue na poluição dos rios, o método serve no também no tratamento da água e esgoto.

Vale destacar que a flotação ocorre em algumas etapas. No caso de substâncias que não são hidrofóbicas, utiliza-se coagulante ao conteúdo que será separado.

A saber, essa substância acaba conhecida como coletora e dá origem a bolhas de ar que acabam formando espuma. Por meio da espuma junta-se uma mistura tornando possível a separação.

Além disso, utiliza-se um material denominado espumante para oferecer estabilidade e obter eficácia no processo seletivo.

Vale destacar que diante de uma sedimentação, outro recurso de separação de misturas heterogêneas ocorre, por meio da separação por causa da densidade.

O material mais pesado tende a se separar dos mais leves de maneira natural, bastando deixá-lo apenas descansando.

De certo modo a sedimentação ocorre de maneira natural, sem precisar que substâncias se propiciem no processo que ocorre na flotação.

Floculação

Utiliza-se a floculação no tratamento de água, pois trata-se de um método de separação de misturas. Através dele, adiciona-se uma substância coagulante à água.

Contudo, ao invés de bolhas, formam-se flocos que se movem para à superfície. Nos flocos estão presentes os elementos para que ocorra a separação.

