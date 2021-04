QuintoAndar recruta profissionais em todo o país

A QuintoAndar, uma startup brasileira de tecnologia que atua com foco no aluguel e na venda de imóveis, está com diversas vagas de emprego abertas para contratação imediata em todo o Brasil. Fundada no início de 2013, a empresa está vendo seus números alcançarem patamares cada vez maiores: entre 2019 e 2020, o negócio cresceu quase 4x.

Responsável por criar uma experiência de autoatendimento online ponta a ponta no mercado imobiliário, a empresa recruta, em grande parte, profissionais para a área de tecnologia. Há chances para as posições de Gerente de Data Analytics – Marketing, Technical Project Manager – Outsourcing, Machine Learning Engineer,

Security Engineer – Identity and Access, Data Privacy Lead, IT Security Manager, Data Analyst, Data Engineering Manager, entre outras funções. Estudantes de cursos da área de TI também são bem-vindos e podem concorrer à vaga de estágio em Product Operations.

É importante mencionar que, na contramão de outros players do mercado, grande parte dessas vagas não exige graduação como pré-requisito. No entanto, é quase que mandatório ter vivência anterior nas áreas de interesse.

A QuintoAndar oferece, ainda, oportunidades para as áreas de Marketing, Financeiro, Jurídico, Growth, Operações, Pessoas e Cultura e Vendas. As vagas estão abertas para profissionais de todo o Brasil, uma vez que o trabalho será realizado de maneira remota. O escritório central da empresa fica em São Paulo (SP) e há uma sede também em Campinas (SP).

Os contratados receberão salário competitivo e terão direito a alguns benefícios, como remuneração variável, vale-alimentação, vale-refeição, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio creche, auxílio para prática de atividades físicas (Gympass), licença maternidade e paternidade estendidas, espaço para amamentação, desconto em estacionamento nos escritórios, translado gratuito das estações Vila Madalena e Fradique Coutinho até o escritório, bicicletário gratuito no estacionamento.

Como se inscrever

Os interessados podem se candidatar e consultar todas as oportunidades disponíveis atualmente na página de carreiras da empresa, disponível em http://carreiras.quintoandar.com.br/.

De acordo com a empresa, o processo seletivo dura em média 30 dias, desde a aplicação até a finalização da avaliação, passando por entrevista online com recrutadores e com a área de interesse, verificação de referências profissionais e proposta.