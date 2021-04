Quiz – Por onde este atleta jogou na NBA?

O quiz do Jumper Brasil de hoje faz duas perguntas em uma só. Primeiro, ao analisar a imagem, você precisa saber quem é o atleta em questão e, depois, por onde ele já jogou na NBA. São dez jogadores e existe apenas uma alternativa correta entre as quatro propostas. Muitas vezes, determinados astros do passado, depois de um tempo, começam a rodar pela liga e, raramente, lembramos onde jogou na NBA. Participe do questionário, teste seus conhecimentos, veja quantas questões você consegue acertar e divulgue o seu resultado nos comentários.