R$ 200 mil viram assunto no Santos e Rueda fica confiante para anunciar acordos com 3 jogadores; Kaio Jorge puxa a fila

O Santos conseguiu uma importante vitória contra o San Lorenzo (1×3) fora de casa e tem tudo para garantir classificação até a fase de grupos da Libertadores dentro da Vila Belmiro. Aos poucos, Ariel Holan vem conseguindo deixar o time com a sua ‘cara’ e os jogadores já entendem mais aos pedidos do treinador e a postura de como tem que ser feito em campo.









Internamente, as coisas também estão melhorando de forma significativa no clube. A saída de Sabino deu um alívio financeiro e o Peixão conseguiu destravar acordos para renovações. O primeiro deles, como o UOL Esporte informou, foi do zagueiro Derick, considerado uma das joias santistas do momento.

Agora, o presidente Andrés Rueda quer anunciar acertos com mais três jogadores: Kaio Jorge, Sánchez e Copete. Os dois últimos precisam se adequar a realidade financeira do Santos, mas isso não deve ser o problema, já que ambos gostariam de permanecer no Alvinegro Praiano e conversas devem ser intensificadas em breve.

Kaio Jorge terá um aumento salarial caso decida renovar com o clube. Ele é visto como uma grande promessa e já atrai olhares de times da Europa. Até por isso, o Santos tem o desejo de aumentar sua multa rescisória para ficar ainda mais protegido das cobiças do Velho Continente.

Sabino recebia R$ 200 mil de salário e esses valores eram questionados pela nova gestão. Com a rescisão contratual, o Peixe encontrou um alívio na folha salarial para fechar as renovações e deixar o técnico Holan mais tranquilo quanto ao planejamento.