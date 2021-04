R$ 2,5 milhões por Douglas Costa chegam ao CA do Grêmio, que alerta Romildo Bolzan; Renato terá que repetir estratégia por Rafinha

A diretoria do Grêmio segue atenta ao mercado da bola para qualificar o elenco do técnico Renato Portaluppi. Depois de anunciar o lateral-direito Rafinha e o volante Thiago Santos, o Tricolor busca novas alternativas e sonha com o retorno de Douglas Costa. Aos 30 anos, ele tem contrato com a Juventus, da Itália, até 30 de junho de 2022 e está emprestado ao Bayern de Munique, da Alemanha.









De acordo com informação do jornalista Vagner Martins, no “Canal do Vaguinha”, o Conselho de Administração (CA) do Grêmio, durante a reunião semanal, realizada na última segunda-feira (12), discutiu os valores envolvidos no negócio por Douglas Costa e a situação do jogador. Após o encontro, os demais vice-presidentes expuseram sua visão a Romildo Bolzan Júnior.

O CA indiciou ao mandatário que se trata de uma relação perigosa de custo-benefício. Mantendo conversas diretas com o técnico Renato Portaluppi, o atacante recebe entre R$ 2 milhões e R$ 2,5 milhões por mês. O alto escalão teria alertado Romildo Bolzan para o alto número de lesões e a pouca assiduidade de Douglas Costa em campo nas últimas temporadas.

Foto: Pedro Martins/AGIF



Ainda conforme Vagner Martins, para o Grêmio voltar a pensar na contratação, alguns fatores serão determinantes. Primeiro, a equipe precisa eliminar o Independiente del Valle e garantir presença na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Na sequência, assim como fez com Rafinha, o treinador teria que convencer novamente a diretoria.

“Já particularmente conversei com todos esses jogadores que estavam na lista (de reforços). Sei da forma que eles gostam de falar, da maneira que gostam de ser tratados. Todos estão dispostos e felizes em vir para o Grêmio. Mas têm coisas que fogem dos parâmetros financeiros. Conversei diversas vezes com o Douglas e ele demonstrou interesse“, afirmou Renato Portaluppi, em recente entrevista coletiva.