R$ 27,8 milhões por metade dos direitos: Grêmio recebe proposta da MLS por Jean Pyerre e informa preço para avançar nas tratativas

O meio-campista Jean Pyerre convive com altos e baixos no Grêmio. Após ficar de fora das primeiras partidas da temporada 2021, o camisa 10 soma dois gols e uma assistência nos últimos três jogos e dá indícios de uma volta por cima na carreira. Apesar do bom momento recente, o jovem, de 22 anos, segue envolvido em especulações e não tem futuro assegurado na Arena.









Após ser alvo do Red Bull Bragantino, que realizou uma proposta em fevereiro – o Grêmio tentou incluir Claudinho nas tratativas, o que impediu o negócio, e do Fluminense, que sonhava com um empréstimo, o meia entrou na mira de uma equipe da MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos. O time, que não teve seu nome revelado, já enviou uma proposta ao Tricolor e recebeu a resposta. As informações são do jornalista Leonardo Oliveira, de GaúchaZH.

A equipe norte-americana ofereceu mais de US$ 5 milhões (cerca R$ 27,8 milhões) por metade dos direitos econômicos de Jean Pyerre. O Grêmio não perdeu tempo e informou a pedida de, no mínimo, US$ 9 milhões (R$ 50,1 milhões). A direção tricolor não confirma o negócio, mas apenas um ajuste nos valores estaria separando o meia de atuar na MLS.

Jean Pyerre: em alta no mercado da bola (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)



Caso as tratativas se efetivem, o Grêmio ainda terá a oportunidade de lucrar mais no futuro, uma vez que irá manter participação nos direitos de Jean Pyerre. Desde 2017, clubes da MLS têm investido em jovens promessas do futebol sul-americano. No início do ano, o Cincinnati levou Brenner, do São Paulo, por 13 milhões de dólares (R$ 70 milhões).

O camisa 10 também desperta o interesse de outras equipes. De acordo com o jornalista Eduardo Gabardo, também de GaúchaZH, pessoas ligadas à Success Sports, que representam Jean Pyerre, estão na Europa. Por lá, Ajax, Mônaco e Atalanta acompanham a carreira do meia há algum tempo.