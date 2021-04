R$ 47 milhões por Tobias, desejo do Real Madrid, avanço por Taison e mais: Inter negocia detalhes com o Shakhtar

Um dos maiores desejos do torcedor do Inter vem sendo o sucesso nas negociações envolvendo Taison, que pode atuar novamente com a camisa colorada. O atacante tem um acerto com o clube, mas aguarda o término do contrato com o Shakhtar Donetsk para voltar ao Beira-Rio.









Porém, esse retorno pode ocorrer antes do prazo vigente, estipulado em 30 de junho. Como os ucranianos tentam contratar o lateral-direito Vinícius Tobias, as partes discutem uma espécie de “pacote”, com a liberação antecipada de Taison atrelada à venda do garoto de 20 anos.

Inicialmente, 4,5 milhões de euros (R$ 30,15 milhões) foi a oferta dos ucranianos, recusada de prontidão pelo Inter. Desta vez, uma nova proposta com valores até 5,5 milhões de euros (R$ 36,85), com possibilidade de pagar mais 1,5 milhão de euros (R$ 10,05 milhões) em variáveis a depender da produtividade do jogador, devem ser aceitas pela diretoria.

Retorno de Taison se aproxima cada vez mais – Foto: Jeferson Guareze/AGIF.



No momento, apenas o Shakhtar Donestk aparece como potencial comprador do jovem, mas Tobias já esteve no radar de Real Madrid, Bayern de Munique e Juventus, principalmente por ser considerado muito promissor, ainda mais em uma posição que está escassa ultimamente.

Conforme publicou o GloboEsporte.com, já tendo um acordo verbal com Taison, o Inter discute se ocorrerá uma liberação antecipada ou apenas ao término do vínculo. Recentemente, o atacante, criado no Beira-Rio, teve uma discussão com o treinador e acabou rebaixado para o time sub-21.